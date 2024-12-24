На что похоже теперь? Новогодние «похоронные венки» изменили после жалоб белгородцев

Posted 24 декабря, 17:07
Published 24 декабря, 17:07
Modified 24 декабря, 17:07
Updated 24 декабря, 17:07
Новогоднее оформление на улице Дорошенко потеряло свою изюминку и теперь мало напоминает траурные венки. Убрали его, очевидно, после обсуждения в Сети, но вернётся ли праздничное убранство на ёлки — неизвестно.
Публикация первоисточника набрала почти 30 тысяч просмотров и стала самой обсуждаемой в Telegram-канале за декабрь.
Мнения среди белгородцев насчёт того, как должны выглядеть ёлки, разделились. В комментариях начались настоящие баталии на тему вида клумбы.