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Posted 24 декабря, 17:07

Published 24 декабря, 17:07

Modified 24 декабря, 17:07

Updated 24 декабря, 17:07

То ли ёлки, то ли венки, которые установили к Новому году, «разукрасили»

На что похоже теперь? Новогодние «похоронные венки» изменили после жалоб белгородцев

24 декабря 2024, 17:07
Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку». То ли ёлки, то ли венки, которые установили к Новому году, «разукрасили»

Новогоднее оформление на клумбах под Белгородом убрали после вопросов от жителей

Сюжет
Новый год
Активную дискуссию белгородцев заметили. Выливающиеся из вёдер ёлки в Короче, которые местная жительница приняла за похоронные венки, решили видоизменить. Как теперь выглядит клумба, показал Telegram-канал «Короча Наизнанку».

Новогоднее оформление на улице Дорошенко потеряло свою изюминку и теперь мало напоминает траурные венки. Убрали его, очевидно, после обсуждения в Сети, но вернётся ли праздничное убранство на ёлки — неизвестно.

Публикация первоисточника набрала почти 30 тысяч просмотров и стала самой обсуждаемой в Telegram-канале за декабрь.

Мнения среди белгородцев насчёт того, как должны выглядеть ёлки, разделились. В комментариях начались настоящие баталии на тему вида клумбы.

То ли ёлки, то ли похоронные венки: белгородцев удивило новогоднее оформление
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Короча#Нарочно не придумаешь#Белгород#Клумбы#Венки#Ёлки
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