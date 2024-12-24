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Posted 24 декабря, 12:23

Published 24 декабря, 12:23

Modified 24 декабря, 12:25

Updated 24 декабря, 12:25

Мужчины опережают женщин по объему возврата кэшбека

Мужчины опережают женщин по объему возврата кэшбека

24 декабря 2024, 12:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Деньги
Хотя женщины являются наиболее активными пользователями программы лояльности, мужчины в среднем получают больший кешбэк. Это показали данные, представленные банком ВТБ.

Женщины раньше выбирают категории кешбэка, но мужчины возвращают на 24% больше денег ежемесячно. С переходом на выплаты кешбэка «живыми» рублями, вместо мультибонусов, женщины отметили увеличение возврата на 10%, а у мужчин этот показатель составил 20%. Также женщины более внимательно отслеживают изменения категорий кешбэка каждую месяц.

Среди женских предпочтений наибольшей популярностью пользуются такие категории, как «На все покупки», «Аптеки», «Супермаркеты», «Одежда и обувь», «Кафе и рестораны».

Мужчины же предпочитают категории «Супермаркеты», «На все покупки», «Аптеки», «АЗС» и «Кафе и рестораны».

Роман Синенко, начальник управления программы лояльности ВТБ, отметил, что в целом соотношение пользователей по полу почти равное, но мужчины получают больший кешбэк, в то время как женщины быстрее выбирают категории из предложенного списка. Различия в популярных категориях минимальны, за исключением того, что мужчины чаще выбирают заправки, а женщины склонны к покупкам одежды.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.

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