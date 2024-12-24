Мужчины опережают женщин по объему возврата кэшбека

Роман Синенко, начальник управления программы лояльности ВТБ, отметил, что в целом соотношение пользователей по полу почти равное, но мужчины получают больший кешбэк, в то время как женщины быстрее выбирают категории из предложенного списка. Различия в популярных категориях минимальны, за исключением того, что мужчины чаще выбирают заправки, а женщины склонны к покупкам одежды.