Мужчины опережают женщин по объему возврата кэшбека

Posted 24 декабря, 12:23
Published 24 декабря, 12:23
Modified 24 декабря, 12:25
Updated 24 декабря, 12:25
Женщины раньше выбирают категории кешбэка, но мужчины возвращают на 24% больше денег ежемесячно. С переходом на выплаты кешбэка «живыми» рублями, вместо мультибонусов, женщины отметили увеличение возврата на 10%, а у мужчин этот показатель составил 20%. Также женщины более внимательно отслеживают изменения категорий кешбэка каждую месяц.
Среди женских предпочтений наибольшей популярностью пользуются такие категории, как «На все покупки», «Аптеки», «Супермаркеты», «Одежда и обувь», «Кафе и рестораны».
Мужчины же предпочитают категории «Супермаркеты», «На все покупки», «Аптеки», «АЗС» и «Кафе и рестораны».
Роман Синенко, начальник управления программы лояльности ВТБ, отметил, что в целом соотношение пользователей по полу почти равное, но мужчины получают больший кешбэк, в то время как женщины быстрее выбирают категории из предложенного списка. Различия в популярных категориях минимальны, за исключением того, что мужчины чаще выбирают заправки, а женщины склонны к покупкам одежды.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.