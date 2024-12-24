Могут ли белгородцы с ОВЗ бесплатно заниматься плаванием в бассейне?

Posted 24 декабря, 15:02
Published 24 декабря, 15:02
Modified 24 декабря, 15:02
Updated 24 декабря, 15:02
В Курской области молодой парень с ДЦП не может ходить в бассейн для занятий плаванием. В детстве курянин очень любил плавать, но после совершеннолетия потерял право бесплатно ходить в привычный для него бассейн.
Найти замену оказалось трудно: в муниципальных учреждениях нет подходящего тренера, а в платный пустят только за двойную стоимость. При этом сопровождающему, который помогает человеку с инвалидностью переодеться, якобы тоже нужно покупать абонемент.
Позже курские власти рассказали, что жители с ОВЗ могут заниматься в бассейнах как платно, так и бесплатно. Но предусмотрены и льготы, покрывающие стоимость от 50%.
В Белгородской области ситуация чуть проще: все граждане с ОВЗ могут посещать центр адаптивных видов спорта «Вершина», филиалы которого есть в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Короче и Строителе. Там преподают квалифицированные тренеры по специальным программам.
В настоящее время в регионе занимаются плаванием 171 человек с ОВЗ. Для всех абонементы бесплатные, отметили в региональном правительстве.
Также в регионе открыта спортивная школа олимпийского резерва № 4, где также можно заниматься плаванием бесплатно. Вскоре второе подобное учреждение планируют открыть в Старом Осколе.
Всего на сегодняшний день в Белгородской области зарегистрированы 163 018 инвалидов.