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Posted 24 декабря, 15:02

Published 24 декабря, 15:02

Modified 24 декабря, 15:02

Updated 24 декабря, 15:02

Белгородцам рассказали, где жители с ОВЗ могут бесплатно заниматься плаванием

Могут ли белгородцы с ОВЗ бесплатно заниматься плаванием в бассейне?

24 декабря 2024, 15:02
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам рассказали, где жители с ОВЗ могут бесплатно заниматься плаванием

В соседней Курской области у одного жителя с ОВЗ возникли проблемы с бассейном: после совершеннолетия нигде не хотели принимать парня на бесплатные занятия. В Белгороде же ситуация чуть иная. Подробности сообщают «Курские известия».

В Курской области молодой парень с ДЦП не может ходить в бассейн для занятий плаванием. В детстве курянин очень любил плавать, но после совершеннолетия потерял право бесплатно ходить в привычный для него бассейн.

Найти замену оказалось трудно: в муниципальных учреждениях нет подходящего тренера, а в платный пустят только за двойную стоимость. При этом сопровождающему, который помогает человеку с инвалидностью переодеться, якобы тоже нужно покупать абонемент.

Позже курские власти рассказали, что жители с ОВЗ могут заниматься в бассейнах как платно, так и бесплатно. Но предусмотрены и льготы, покрывающие стоимость от 50%.

В Белгородской области ситуация чуть проще: все граждане с ОВЗ могут посещать центр адаптивных видов спорта «Вершина», филиалы которого есть в Белгороде, Старом Осколе, Губкине, Короче и Строителе. Там преподают квалифицированные тренеры по специальным программам.

В настоящее время в регионе занимаются плаванием 171 человек с ОВЗ. Для всех абонементы бесплатные, отметили в региональном правительстве.

Также в регионе открыта спортивная школа олимпийского резерва № 4, где также можно заниматься плаванием бесплатно. Вскоре второе подобное учреждение планируют открыть в Старом Осколе.

Всего на сегодняшний день в Белгородской области зарегистрированы 163 018 инвалидов.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Инвалиды#Бассейн#Люди с ограниченными возможностями#Белгород
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