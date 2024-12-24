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Posted 24 декабря, 14:31

Published 24 декабря, 14:31

Modified 24 декабря, 14:31

Updated 24 декабря, 14:31

Новогодний подарок для белгородских школьников

Как выглядит и что в составе новогоднего подарка для белгородских школьников?

24 декабря 2024, 14:31
Фото: bel.ru. Новогодний подарок для белгородских школьников

Белгородским школьникам начали выдавать новогодние подарки

Сюжет
Новый год
Вес сладких презентов составляет 2 кг. Поставщик — компания «Трейд» из Иваново. Журналисты Бел.Ру изучили состав.

В Белгородской области традиция вручения сладких подарков детям дошкольного и начального школьного возраста к Новому году продолжается несколько лет. В этом году также не обошлось без вкусных сюрпризов. Журналисты Бел.Ру изучили состав новогоднего подарка.

В этом году в состав вошло 113 конфет. Общий вес набора — два килограмма. Внутри шоколадные конфеты, сладости со вкусом топлёного молока, вафельные и желейные конфеты, шоколадные монеты, зефир и «Картошка».

Новогодний подарок для белгородских школьников
Новогодний подарок для белгородских школьников
Новогодний подарок для белгородских школьников
Новогодний подарок для белгородских школьников
Новогодний подарок для белгородских школьников
Новогодний подарок для белгородских школьников. Фото: bel.ru

Все конфеты расфасованы в одну упаковку, сделанную специально для Белгородской области. Она выполнена в синем цвете. На ней изобразили животных, одно из которых в шапке Деда Мороза, салют и герб региона.

Дата выпуска конфет — 3 декабря, а дата упаковки — 5 декабря. Срок годности — полгода с даты выпуска. Поставщик — компания «Трейд» из Иваново.

В целом сладкий набор для школьников младших классов достаточно внушительный. Некоторым детям приходилось делать не одну остановку от школы до дома, чтобы передохнуть от тяжести презента.

Что касается детсадовцев, они получат подарки, независимо от посещения учреждения в данный момент, главное — зачисление в учреждение.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков объяснял, что сладкие подарки предназначены только для детей младших классов, так как старшие уже считаются взрослыми и не испытывают такой радости от праздника.

Министр образования Андрей Милёхин добавил, что у младших школьников и дошкольников есть особые возрастные и психологические черты, а пятиклассники уже начинают взрослеть.

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