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Posted 24 декабря, 11:06

Published 24 декабря, 11:06

Modified 24 декабря, 11:06

Updated 24 декабря, 11:06

Молодым белгородцам очень хочется подражать Илону Маску

Илон Маск, Эминем и Павел Дуров: кем вдохновляется белгородская молодёжь?

24 декабря 2024, 11:06
Фото: Getty Images. Молодым белгородцам очень хочется подражать Илону Маску

Молодые белгородцы предпочитают иностранцев в качестве примера для подражания

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Новости Белгорода
Чаще всего из числа известных личностей молодых людей в Белгородской области вдохновляют артисты и предприниматели. Такой вывод сделали специалисты CLUB 500 и hh.ru. Для этого платформы опросили более тысячи россиян в возрасте от 14 до 25 дет.

В тройку лидеров списка самых влиятельных для белгородцев людей вошли артисты (так ответили 57% опрошенных), предприниматели (43%) и учёные (38%).

Среди творческих личностей молодые белгородцы чаще называли Джима Керри, Леди Гагу, Эминема и Константина Хабенского.

Из числа предпринимателей выбирали Марка Цукерберга, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска, Павла Дурова и Стива Джобса.

Из сферы науки белгородцев больше других вдохновляют Стивен Хокинг, Станислав Дробышевский, Владимир Сурдин, Лоуренс Краусс и Григорий Перельман.

Чтобы найти в себе желание двигаться и развиваться дальше, молодёжь смотрит документальные фильмы, интервью, обменивается опытом с окружающими, участвует в семинарах и конференциях, а также находят единомышленников в соцсетях.

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#Валерия Колесникова#Общество#Молодежь#Новости Белгорода#Вдохновение#Белгород#Илон Маск#Стивен Хокинг
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