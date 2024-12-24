Илон Маск, Эминем и Павел Дуров: кем вдохновляется белгородская молодёжь?

Молодые белгородцы предпочитают иностранцев в качестве примера для подражания

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Чаще всего из числа известных личностей молодых людей в Белгородской области вдохновляют артисты и предприниматели. Такой вывод сделали специалисты CLUB 500 и hh.ru. Для этого платформы опросили более тысячи россиян в возрасте от 14 до 25 дет.