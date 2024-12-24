Илон Маск, Эминем и Павел Дуров: кем вдохновляется белгородская молодёжь?

Posted 24 декабря, 11:06
Published 24 декабря, 11:06
Modified 24 декабря, 11:06
Updated 24 декабря, 11:06
В тройку лидеров списка самых влиятельных для белгородцев людей вошли артисты (так ответили 57% опрошенных), предприниматели (43%) и учёные (38%).
Среди творческих личностей молодые белгородцы чаще называли Джима Керри, Леди Гагу, Эминема и Константина Хабенского.
Из числа предпринимателей выбирали Марка Цукерберга, Билла Гейтса, Джеффа Безоса, Илона Маска, Павла Дурова и Стива Джобса.
Из сферы науки белгородцев больше других вдохновляют Стивен Хокинг, Станислав Дробышевский, Владимир Сурдин, Лоуренс Краусс и Григорий Перельман.
Чтобы найти в себе желание двигаться и развиваться дальше, молодёжь смотрит документальные фильмы, интервью, обменивается опытом с окружающими, участвует в семинарах и конференциях, а также находят единомышленников в соцсетях.