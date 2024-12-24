Груздев рассказал о текущих тенденциях в сфере логистики и прогнозах на 2025 год

Posted 24 декабря, 00:24
Published 24 декабря, 00:24
Modified 24 декабря, 00:24
Updated 24 декабря, 00:24
Он выделил значительный рост объемов грузоперевозок на внутреннем рынке, связанный с увеличением производственных мощностей и локализацией предприятий.
В частности, в Сибирском регионе в 2024 году наблюдалось двукратное увеличение объемов грузоперевозок, что составило 40% выручки от предоставляемых услуг. Об этом пишет nsk.kp.ru.
Как отметил Борис Груздев, в 2024 году активно разрабатывались новые транспортные маршруты и модернизировались существующие. Особое внимание уделялось сотрудничеству с Китаем: участники рынка приспосабливались к изменениям в законодательстве и искали компромиссные решения для успешного осуществления финансовых операций. Кроме того, Спецсвязь развивает взаимодействие с государствами СНГ, такими как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве обсуждаются возможности расширения спектра международных услуг между странами-участницами.
В числе самых востребованных услуг в Новосибирске Борис Груздев выделил перевозку крупногабаритных опасных грузов, а также доставку почтовых отправлений. Особенно важным направлением стало сотрудничество с Центральной избирательной комиссией: управление организовало масштабную доставку для выборной документации, предназначенной для президентских выборов.
Кроме этого, был реализован оригинальный проект по перевозке археологических находок и предметов быта народов Чукотки, а также других уникальных экспонатов. Эти грузы поступили в Новосибирск из Москвы и Анадыря при строгом соблюдении условий транспортировки, включая необходимый температурный режим и уровень влажности.
Для улучшения эффективности доставки управление принимает меры по цифровизации бизнес-процессов и обновлению IT-инфраструктуры. Тем не менее, как отметил Борис Груздев, проблема нехватки водителей остается серьезной для всей отрасли. Эти специалисты играют важную роль в обеспечении стабильной работы логистических систем. В качестве решения частные компании предлагают более выгодные условия труда, а государство должно разрабатывать программы для привлечения молодежи в эту сферу.
Вопрос внедрения новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты и испытания крупнотоннажных грузовиков без водителей, активно обсуждается в отрасли. Однако, как подчеркнул Борис Груздев, такие решения не могут быть применены для перевозки государственной почты и ценных грузов, которые должны находиться под контролем квалифицированного персонала для обеспечения их безопасности.
Стратегия на 2025 год предполагает дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок в Сибирском регионе. Управление намерено усилить экономические показатели, укрепить свои позиции на рынке и расширить ассортимент предлагаемых услуг.