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Posted 24 декабря, 00:24

Published 24 декабря, 00:24

Modified 24 декабря, 00:24

Updated 24 декабря, 00:24

Груздев рассказал о текущих тенденциях в сфере логистики и прогнозах на 2025 год

Груздев рассказал о текущих тенденциях в сфере логистики и прогнозах на 2025 год

24 декабря 2024, 00:24
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи».
Начальник Регионального управления специальной связи по Сибирскому региону Борис Груздев поделился своим мнением о современных трендах в области логистики и прогнозами на 2025 год.

Он выделил значительный рост объемов грузоперевозок на внутреннем рынке, связанный с увеличением производственных мощностей и локализацией предприятий.

В частности, в Сибирском регионе в 2024 году наблюдалось двукратное увеличение объемов грузоперевозок, что составило 40% выручки от предоставляемых услуг. Об этом пишет nsk.kp.ru.

Как отметил Борис Груздев, в 2024 году активно разрабатывались новые транспортные маршруты и модернизировались существующие. Особое внимание уделялось сотрудничеству с Китаем: участники рынка приспосабливались к изменениям в законодательстве и искали компромиссные решения для успешного осуществления финансовых операций. Кроме того, Спецсвязь развивает взаимодействие с государствами СНГ, такими как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве обсуждаются возможности расширения спектра международных услуг между странами-участницами.

В числе самых востребованных услуг в Новосибирске Борис Груздев выделил перевозку крупногабаритных опасных грузов, а также доставку почтовых отправлений. Особенно важным направлением стало сотрудничество с Центральной избирательной комиссией: управление организовало масштабную доставку для выборной документации, предназначенной для президентских выборов.

Кроме этого, был реализован оригинальный проект по перевозке археологических находок и предметов быта народов Чукотки, а также других уникальных экспонатов. Эти грузы поступили в Новосибирск из Москвы и Анадыря при строгом соблюдении условий транспортировки, включая необходимый температурный режим и уровень влажности.

Для улучшения эффективности доставки управление принимает меры по цифровизации бизнес-процессов и обновлению IT-инфраструктуры. Тем не менее, как отметил Борис Груздев, проблема нехватки водителей остается серьезной для всей отрасли. Эти специалисты играют важную роль в обеспечении стабильной работы логистических систем. В качестве решения частные компании предлагают более выгодные условия труда, а государство должно разрабатывать программы для привлечения молодежи в эту сферу.

Вопрос внедрения новых технологий, включая беспилотные летательные аппараты и испытания крупнотоннажных грузовиков без водителей, активно обсуждается в отрасли. Однако, как подчеркнул Борис Груздев, такие решения не могут быть применены для перевозки государственной почты и ценных грузов, которые должны находиться под контролем квалифицированного персонала для обеспечения их безопасности.

Стратегия на 2025 год предполагает дальнейшее увеличение объемов грузоперевозок в Сибирском регионе. Управление намерено усилить экономические показатели, укрепить свои позиции на рынке и расширить ассортимент предлагаемых услуг.

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