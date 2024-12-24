Груздев рассказал о текущих тенденциях в сфере логистики и прогнозах на 2025 год

Как отметил Борис Груздев, в 2024 году активно разрабатывались новые транспортные маршруты и модернизировались существующие. Особое внимание уделялось сотрудничеству с Китаем: участники рынка приспосабливались к изменениям в законодательстве и искали компромиссные решения для успешного осуществления финансовых операций. Кроме того, Спецсвязь развивает взаимодействие с государствами СНГ, такими как Казахстан, Азербайджан, Армения и Узбекистан. В рамках соглашения о сотрудничестве обсуждаются возможности расширения спектра международных услуг между странами-участницами.