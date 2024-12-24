Белгородский министр ЖКХ прокомментировал рост тарифов на коммунальные услуги

Posted 24 декабря, 10:49
Published 24 декабря, 10:49
Modified 24 декабря, 10:49
Updated 24 декабря, 10:49
По словам чиновника, регулятор завершил тарифную кампанию. Проделана большая работа. Проанализированы все ремонтные кампании на планируемый период регулирования.
Ключевым моментом является введение на территории всей области единого тарифа по водоснабжению и водоотведению. За периоды последних четырёх лет в предприятие вложен довольно большой объём бюджетных средств. Довольно много ввели новых объектов. Всё это требует обслуживания. Соответственно, все объёмы нашли отражение в формировании новых тарифов.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области
Также Ботвиньев отметил, что на росте тарифов сказались объёмы восстановительных работ.
На сегодня все энергетические компании, функционирующие в регионе, незамедлительно реагируют на сложности, которые возникают в ходе сложившейся оперативной обстановки. Все мы должны понимать, что за этим стоит огромный объём механизмов и трудовых ресурсов. Рост тарифов — вынужденная мера для нормального функционирования топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ на сегодняшний день в регионе.
Алексей Ботвиньев