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Posted 24 декабря, 10:49

Published 24 декабря, 10:49

Modified 24 декабря, 10:49

Updated 24 декабря, 10:49

Суммы в платёжках ЖКХ для белгородцев вырастут

Белгородский министр ЖКХ прокомментировал рост тарифов на коммунальные услуги

24 декабря 2024, 10:49
Фото: 1MI. Суммы в платёжках ЖКХ для белгородцев вырастут
Сюжет
ЖКХ
Жители региона будут платить больше за коммунальные услуги с 1 июля 2025 года. Рост тарифов прокомментировал министр ЖКХ Белгородской области Алексей Ботвиньев.

По словам чиновника, регулятор завершил тарифную кампанию. Проделана большая работа. Проанализированы все ремонтные кампании на планируемый период регулирования.

Ключевым моментом является введение на территории всей области единого тарифа по водоснабжению и водоотведению. За периоды последних четырёх лет в предприятие вложен довольно большой объём бюджетных средств. Довольно много ввели новых объектов. Всё это требует обслуживания. Соответственно, все объёмы нашли отражение в формировании новых тарифов.
Алексей Ботвиньев, министр ЖКХ Белгородской области

Также Ботвиньев отметил, что на росте тарифов сказались объёмы восстановительных работ.

На сегодня все энергетические компании, функционирующие в регионе, незамедлительно реагируют на сложности, которые возникают в ходе сложившейся оперативной обстановки. Все мы должны понимать, что за этим стоит огромный объём механизмов и трудовых ресурсов. Рост тарифов — вынужденная мера для нормального функционирования топливно-энергетического комплекса и объектов ЖКХ на сегодняшний день в регионе.
Алексей Ботвиньев
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Повышение#ЖКХ#Жку#Тарифы#Белгород#Алексей Ботвиньев
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