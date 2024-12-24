Белгородская область попала в топ-30 креативных регионов

Posted 24 декабря, 12:55
Published 24 декабря, 12:55
Modified 24 декабря, 12:55
Updated 24 декабря, 12:55
Всего регионы оценивали по 53 показателям, которые предоставили различные министерства РФ, Банк России, Росстат, Фонда кино и другие. Самыми креативными в итоге оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Томская области.
Белгородская область совсем немного не дотянула до топ-20 регионов и заняла 22-е место. При этом во втором издании рейтинга приграничный регион занял место чуть выше.
Судя по рейтингу, в Белгородской области снизились социально-экономические условия, культурная среда и экономика креативных индустрий, но улучшилась сфера их поддержки. В то же время все показатели не опускаются до минимальных значений, а держатся на уровне умеренных и средних.
Детальные изменения можно изучить на картинке ниже.
Добавим, что Курская область расположилась на 59-м месте: здесь возросли показатели, которые у Белгородской области оказались понижены. Воронежская область оказалась на 31-м месте — выше, чем в прошлом рейтинге.