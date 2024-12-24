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Posted 24 декабря, 12:55

Published 24 декабря, 12:55

Modified 24 декабря, 12:55

Updated 24 декабря, 12:55

Белгородская область попала в топ-30 креативных регионов

Белгородская область попала в топ-30 креативных регионов

24 декабря 2024, 12:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Рейтинг
В Высшей школе экономики выпустили второе издание Рейтинга креативных регионов России. О том, какой прогресс развития креативных индустрий произошёл в Белгородской области за 2023–2024 годы, выяснили специалисты.

Всего регионы оценивали по 53 показателям, которые предоставили различные министерства РФ, Банк России, Росстат, Фонда кино и другие. Самыми креативными в итоге оказались Москва, Санкт-Петербург, а также Новосибирская и Томская области.

Белгородская область совсем немного не дотянула до топ-20 регионов и заняла 22-е место. При этом во втором издании рейтинга приграничный регион занял место чуть выше.

Судя по рейтингу, в Белгородской области снизились социально-экономические условия, культурная среда и экономика креативных индустрий, но улучшилась сфера их поддержки. В то же время все показатели не опускаются до минимальных значений, а держатся на уровне умеренных и средних.

Детальные изменения можно изучить на картинке ниже.

Показатели Белгородской области
Показатели Белгородской области. Фото: НИУ ВШЭ

Добавим, что Курская область расположилась на 59-м месте: здесь возросли показатели, которые у Белгородской области оказались понижены. Воронежская область оказалась на 31-м месте — выше, чем в прошлом рейтинге.

Белгородская область теряет места в рейтинге регионов, но всё же остаётся в топ-20
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