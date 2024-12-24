Белгородец из-за неприязни пригрозил знакомой убийством гранатой

Posted 24 декабря, 14:44
Published 24 декабря, 14:44
Modified 24 декабря, 14:44
Updated 24 декабря, 14:44
По предварительным данным, 44-летний мужчина не смог поладить с председателем садового некоммерческого товарищества (СНТ), поэтому в ходе очередного конфликта высказал в адрес женщины угрозы убийством. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он показал председателю гранату. Позже оказалось, что это не настоящая граната, а учебная для игры в страйкбол.
Женщина же, испугавшись за свою жизнь, обратилась в отделение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.