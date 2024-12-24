bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 декабря, 14:44

Published 24 декабря, 14:44

Modified 24 декабря, 14:44

Updated 24 декабря, 14:44

Белгородец из-за неприязни пригрозил знакомой убийством гранатой

Белгородец из-за неприязни пригрозил знакомой убийством гранатой

24 декабря 2024, 14:44
Фото: 1MI.
Белгородец угрожал знакомой женщине убийством страйкбольной учебной гранатой. Вскоре мужчина предстанет перед судом, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 44-летний мужчина не смог поладить с председателем садового некоммерческого товарищества (СНТ), поэтому в ходе очередного конфликта высказал в адрес женщины угрозы убийством. Чтобы подтвердить серьёзность своих намерений, он показал председателю гранату. Позже оказалось, что это не настоящая граната, а учебная для игры в страйкбол.

Женщина же, испугавшись за свою жизнь, обратилась в отделение полиции. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Угроза терроризма? Почему белгородцев пускают в больницы только в определённое время
Узнать подробнее
Читайте также:
Наступление? Что говорили об угрозах Белгородской области последние полгодаДо конца января ВСУ могут нанести неожиданный удар по РФ. Какой регион под угрозой?Почему в белгородском приграничье не могут установить пожарные щиты на случай атак?
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Граната#Угроза убийством#Снт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика