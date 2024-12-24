Белгородец хотел посмотреть фото новой знакомой, но потерял 50 тысяч рублей

Posted 24 декабря, 11:46
Published 24 декабря, 11:46
Modified 24 декабря, 11:46
Updated 24 декабря, 11:46
По данным правоохранительных органов, 55-летний житель Старого Оскола познакомился в Сети с женщиной и попросил её прислать свою фотографию. Однако вместо изображения мужчина получил ссылку якобы на альбом с фотографиями.
Однако вместо альбома ссылка вела на неизвестное приложение, которое белгородец решил установить себе на телефон. Именно это позволило злоумышленникам перевести деньги с телефона мужчины на их счёт. Всего пострадавший потерял около 50 тысяч рублей.
По факту преступления в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Личности виновных пытаются установить.