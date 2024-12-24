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Posted 24 декабря, 11:46

Published 24 декабря, 11:46

Modified 24 декабря, 11:46

Updated 24 декабря, 11:46

Мошенники обманули желавшего познакомиться белгородца

Белгородец хотел посмотреть фото новой знакомой, но потерял 50 тысяч рублей

24 декабря 2024, 11:46
Фото: Изображение Midjourney. Мошенники обманули желавшего познакомиться белгородца
Сюжет
Мошенничество
Мужчина познакомился с женщиной в социальных сетях, где и попросил прислать ему фотографию. Однако вместо изображения ему прислали ссылку на установку неизвестного приложения. Благодаря этой программе у мужчины украли более 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным правоохранительных органов, 55-летний житель Старого Оскола познакомился в Сети с женщиной и попросил её прислать свою фотографию. Однако вместо изображения мужчина получил ссылку якобы на альбом с фотографиями.

Однако вместо альбома ссылка вела на неизвестное приложение, которое белгородец решил установить себе на телефон. Именно это позволило злоумышленникам перевести деньги с телефона мужчины на их счёт. Всего пострадавший потерял около 50 тысяч рублей.

По факту преступления в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Личности виновных пытаются установить.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Мошенничество#Фотографии#Белгород#Знакомство#Кража денег
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