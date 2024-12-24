Белгородец хотел посмотреть фото новой знакомой, но потерял 50 тысяч рублей

Сюжет Мошенничество

Мужчина познакомился с женщиной в социальных сетях, где и попросил прислать ему фотографию. Однако вместо изображения ему прислали ссылку на установку неизвестного приложения. Благодаря этой программе у мужчины украли более 50 тысяч рублей, отметили в пресс-службе регионального УМВД.