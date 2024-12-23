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Posted 23 декабря, 11:17

Published 23 декабря, 11:17

Modified 23 декабря, 11:17

Updated 23 декабря, 11:17

Жителей Орла зовут в «Барс», но не в белгородский

Жителей Орла зовут в «Барс», но не в белгородский

23 декабря 2024, 11:17
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
В ряды отряда «Барс-Курск» зовут жителей из другого региона — Орловской области. Врио руководителя администрации Курской области Александр Крылов обещает жителям дополнительные меры соцподдержки, зарплату и другие денежные поощрения, сообщили журналисты «Орелtimes».

Жителей Орловской области приглашают вступить в добровольческий отряд «Барс-Курск». Все члены батальона будут охранять критически важные объекты, вести совместную службу с правоохранительными органами на границе, а также помогать в эвакуации населения.

Сообщается, что всем добровольцам и их семьям положены те же меры социальной поддержки, что и контрактным военнослужащим. Им также гарантируют финансовое обеспечение и денежные вознаграждения за выполнение задач.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Курская область#Орловская область#Отряд#Приграничье#Барс#СВО#Барс-Курск
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