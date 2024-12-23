Жителей Орла зовут в «Барс», но не в белгородский

Posted 23 декабря, 11:17
Published 23 декабря, 11:17
Modified 23 декабря, 11:17
Updated 23 декабря, 11:17
Жителей Орловской области приглашают вступить в добровольческий отряд «Барс-Курск». Все члены батальона будут охранять критически важные объекты, вести совместную службу с правоохранительными органами на границе, а также помогать в эвакуации населения.
Сообщается, что всем добровольцам и их семьям положены те же меры социальной поддержки, что и контрактным военнослужащим. Им также гарантируют финансовое обеспечение и денежные вознаграждения за выполнение задач.