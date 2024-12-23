Замедление — только цветочки: объём трафика YouTube упал до рекордно низких значений

По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», утром 23 декабря резко увеличилось количество жалоб от пользователей на проблемы в работе сервиса. При этом они представляют разную статистику по регионам: первый говорит, что больше всего проблем возникло у жителей Иркутской области, Приморского края, Санкт-Петербурга, а второй — Москвы и Московской области, также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.