Замедление — только цветочки: объём трафика YouTube упал до рекордно низких значений

Posted 23 декабря, 11:38
Published 23 декабря, 11:38
Modified 23 декабря, 12:19
Updated 23 декабря, 12:19
На данный момент трафик самой популярной в мире платформы для просмотра видеороликов в России составляет 8,5 пункта. До «замедления», которое началось 1 августа 2024 года, этот показатель был равен 40.
По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», утром 23 декабря резко увеличилось количество жалоб от пользователей на проблемы в работе сервиса. При этом они представляют разную статистику по регионам: первый говорит, что больше всего проблем возникло у жителей Иркутской области, Приморского края, Санкт-Петербурга, а второй — Москвы и Московской области, также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.
Официально власти не подтверждали блокировку, но на прошлой неделе Роскомнадзор нашёл «основания для принятия мер» против хостинга.
Ранее президент Владимир Путин обещал разобраться с замедлением YouTubе, но позже заявил, что проблемы возникают именно на стороне самой платформы, их не создают российские власти. Сайт, по словам главы государства, ведёт антироссийскую пропаганду и не соблюдает законы РФ.