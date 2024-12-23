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Posted 23 декабря, 11:38

Published 23 декабря, 11:38

Modified 23 декабря, 12:19

Updated 23 декабря, 12:19

Меры Роскомнадзора фактически заблокировали YouTube в России

Замедление — только цветочки: объём трафика YouTube упал до рекордно низких значений

23 декабря 2024, 11:38
Фото: 1MI. Меры Роскомнадзора фактически заблокировали YouTube в России

Пользователи из РФ вновь сообщили о проблемах с YouTube

Видеохостинг YouTube в Российской Федерации фактически заблокирован, сообщили эксперты «ЗаТелеком». Объём трафика на сайте упал на 20% ниже нормального показателя. Заявление Роскомнадзора было не беспочвенным?

На данный момент трафик самой популярной в мире платформы для просмотра видеороликов в России составляет 8,5 пункта. До «замедления», которое началось 1 августа 2024 года, этот показатель был равен 40.

По данным сервисов Downdetector и «Сбой.рф», утром 23 декабря резко увеличилось количество жалоб от пользователей на проблемы в работе сервиса. При этом они представляют разную статистику по регионам: первый говорит, что больше всего проблем возникло у жителей Иркутской области, Приморского края, Санкт-Петербурга, а второй — Москвы и Московской области, также Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Официально власти не подтверждали блокировку, но на прошлой неделе Роскомнадзор нашёл «основания для принятия мер» против хостинга.

Ранее президент Владимир Путин обещал разобраться с замедлением YouTubе, но позже заявил, что проблемы возникают именно на стороне самой платформы, их не создают российские власти. Сайт, по словам главы государства, ведёт антироссийскую пропаганду и не соблюдает законы РФ.

Сбои YouTube
Сбои YouTube
Сбои YouTube
Сбои YouTube
Сбои YouTube. Фото: скриншот сервиса downdetector
Путин ответил Владу Бумаге о замедлении YouTube
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#Валерия Колесникова#Общество#Владимир Путин#Россия#Блокировка#Замедление#Youtube
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