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Posted 23 декабря, 10:54

Published 23 декабря, 10:54

Modified 23 декабря, 20:43

Updated 23 декабря, 20:43

В Белгороде проведут больше ярмарок перед праздниками

«Всё было забито людьми»: губернатор Гладков не смог попасть в ТЦ в Белгороде

23 декабря 2024, 10:54
Фото: 1MI. В Белгороде проведут больше ярмарок перед праздниками

Ярмарка в Белгороде перед Новым годом будет работать два дня

Сюжет
Новый год
В Белгородской области готовятся к проведению новогодних и рождественских ярмарок. Всего за праздничный период пройдёт более 150 мероприятий по всему региону.

150 ярмарок пройдёт в Белгородской области в предновогодний и рождественский периоды. В декабре 2024 года и январе 2025 года для производителей выделят более 800 торговых мест. За праздничный период планируют реализовывать по 70 тонн продукции еженедельно, рассказал врио заместителя губернатора Белгородской области по сельскому хозяйству Андрей Антоненко.

Купить можно будет и продукцию фермеров из других регионов, а с рядом крупных производителей договорились о предоставлении продукции по минимальной отпускной цене.

Новогодняя ярмарка должна была пройти 28 декабря, но эта суббота будет рабочим днём, поэтому мероприятие хотели перенести на воскресенье, 29 декабря. Однако по предложению губернатора площадки будут работать оба этих дня.

Остро стоит вопрос со стоянками для машин. Мест может не хватить — уже сейчас в торговом центре «Мега Гринн», где проводят ярмарки, желающие приобрести фермерские продукты не помещаются. Власти рассмотрят возможность открыть дополнительные места для стоянки или даже перекрыть переулок, если это понадобится.

«Вот я вчера приехал в „Мега Гринн“, я не смог зайти в торговый центр, развернулся, ушёл. То есть всё было забито людьми. Мы понимаем, что Новый год — это отдельная история. Устроить столпотворение в городе Белгороде с учётом прифронтовой ситуации, с моей точки зрения, недопустимо», — поделился Вячеслав Гладков.
В Белгороде новогодние ярмарки будут работать все праздничные выходные
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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Новый год#Ярмарка#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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