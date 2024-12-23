«Всё было забито людьми»: губернатор Гладков не смог попасть в ТЦ в Белгороде

Остро стоит вопрос со стоянками для машин. Мест может не хватить — уже сейчас в торговом центре «Мега Гринн», где проводят ярмарки, желающие приобрести фермерские продукты не помещаются. Власти рассмотрят возможность открыть дополнительные места для стоянки или даже перекрыть переулок, если это понадобится.