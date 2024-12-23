Врио заместителя губернатора Белгородской области вернулся из «Барса»

Posted 23 декабря, 09:19
Published 23 декабря, 09:19
Modified 23 декабря, 09:21
Updated 23 декабря, 09:21
Ещё один чиновник вернулся из «Барса» к мирной жизни. Это врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко. 17 ноября он принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород».
Официально о его возращении к работе не сообщалось, но 23 декабря он уже выступал с докладом на заседании правительства области.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру составили рейтинг чиновников, которые вступили в отряд, а потом вернулись на гражданку. Подробности — по ссылке.
В свою очередь Дмитрий Гладский оставил должность первого замгубернатора Белгородской области. Причиной послужили семейные обстоятельства.