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Posted 23 декабря, 09:19

Published 23 декабря, 09:19

Modified 23 декабря, 09:21

Updated 23 декабря, 09:21

Андрей Антоненко

Врио заместителя губернатора Белгородской области вернулся из «Барса»

23 декабря 2024, 09:19
Фото: Трансляция заседания правительства области. Андрей Антоненко
Сюжет
Новости Белгорода
Речь идёт об Андрее Антоненко. 23 декабря он уже выступал с докладом на заседании правительства области.

Ещё один чиновник вернулся из «Барса» к мирной жизни. Это врио заместителя губернатора Белгородской области Андрей Антоненко. 17 ноября он принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород».

Официально о его возращении к работе не сообщалось, но 23 декабря он уже выступал с докладом на заседании правительства области.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру составили рейтинг чиновников, которые вступили в отряд, а потом вернулись на гражданку. Подробности — по ссылке.

В свою очередь Дмитрий Гладский оставил должность первого замгубернатора Белгородской области. Причиной послужили семейные обстоятельства.

Рейтинг «Барса»: сколько отслужили в отряде белгородские чиновники
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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Заседание правительства#Новости Белгорода#Заместитель губернатора#Белгород#Андрей Антоненко#Дмитрий Гладский#Барс#Добровольческий отряд
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