Восстановят не все: 17 объектов культурного наследия пострадали при обстреле Рыльска

Posted 23 декабря, 10:28
Published 23 декабря, 10:28
Modified 23 декабря, 10:28
Updated 23 декабря, 10:28
В результате ракетного удара по Рыльску пострадали 17 объектов. Цифру озвучил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании Курской области, посвящённом восстановлению города.
Восстановить удастся не все. Одно из зданий получило слишком серьёзные повреждения. Речь идёт о местной школе. Остальные курские власти планируют восстановить сами без помощи федерального центра.
«Будем с минкультом разрабатывать [план] по привлечению средств на реставрацию, но это уже в последующем», — сообщил глава минприроды Константин Поляков.
По городу нанесли более 50 ударов. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, среди которых есть ребёнок, ещё 10 ранены. Страшные кадры с местр публиковали курские медиа.