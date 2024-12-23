Восстановят не все: 17 объектов культурного наследия пострадали при обстреле Рыльска

Врио губернатора Курской области прокомментировал восстановление Рыльска

Сюжет Приграничье

В пятницу, 20 декабря, город Рыльск в Курской области попал под сильный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети, есть большое количество разрушений. Повреждения получили объекты культурного наследия, пишут «Курские известия».