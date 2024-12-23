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Posted 23 декабря, 10:28

Published 23 декабря, 10:28

Modified 23 декабря, 10:28

Updated 23 декабря, 10:28

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ 20 декабря

Восстановят не все: 17 объектов культурного наследия пострадали при обстреле Рыльска

23 декабря 2024, 10:28
Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна. Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу ВСУ 20 декабря

Врио губернатора Курской области прокомментировал восстановление Рыльска

Сюжет
Приграничье
В пятницу, 20 декабря, город Рыльск в Курской области попал под сильный обстрел со стороны ВСУ. В результате атаки погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети, есть большое количество разрушений. Повреждения получили объекты культурного наследия, пишут «Курские известия».

В результате ракетного удара по Рыльску пострадали 17 объектов. Цифру озвучил врио губернатора Александр Хинштейн на оперативном совещании Курской области, посвящённом восстановлению города.

Восстановить удастся не все. Одно из зданий получило слишком серьёзные повреждения. Речь идёт о местной школе. Остальные курские власти планируют восстановить сами без помощи федерального центра.

«Будем с минкультом разрабатывать [план] по привлечению средств на реставрацию, но это уже в последующем», — сообщил глава минприроды Константин Поляков.

По городу нанесли более 50 ударов. В результате атаки погибли шесть мирных жителей, среди которых есть ребёнок, ещё 10 ранены. Страшные кадры с местр публиковали курские медиа.

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#Валерия Колесникова#Общество#Курская область#Реставрация#Объекты культурного наследия#Приграничье#Рыльск#СВО#Александр Хинштейн
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