Ветврачи помогают псу сбросить 40 килограмм лишнего веса

Когда-то Миша «работал» охранником на автостоянке, но стал никому не нужен после смены владельцев парковки. На протяжении двух лет ему помогали выжить две женщины, но они кормили собаку неподходящей едой, из-за чего у него развились проблемы со здоровьем.