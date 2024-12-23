Ветврачи помогают псу сбросить 40 килограмм лишнего веса

Posted 23 декабря, 17:09
Published 23 декабря, 17:09
Modified 23 декабря, 17:09
Updated 23 декабря, 17:09
Собака по кличке Миша из Брянска ранее прославился своим большим весом. В настоящее время пёс проходит реабилитацию после ожирения и сахарного диабета и пытается сбросить вес с 65 килограмм до нормы в 25 килограммов.
Когда-то Миша «работал» охранником на автостоянке, но стал никому не нужен после смены владельцев парковки. На протяжении двух лет ему помогали выжить две женщины, но они кормили собаку неподходящей едой, из-за чего у него развились проблемы со здоровьем.
Сейчас Мишу временно содержат местные жители, которые следят за его питанием и обеспечивают необходимым лечением. Псу тяжело двигаться, поэтому для помощи ему приобрели специальную тележку. В клинике пообещали помочь животному зажить свободной от лишнего веса жизнью.