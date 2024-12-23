bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 17:09

Published 23 декабря, 17:09

Modified 23 декабря, 17:09

Updated 23 декабря, 17:09

Ветврачи помогают псу сбросить 40 килограмм лишнего веса

Ветврачи помогают псу сбросить 40 килограмм лишнего веса

23 декабря 2024, 17:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Приграничье
Речь идёт о Мише — жителе Брянской области. За ним, ранее служебной собакой, несколько лет ухаживали местные жительницы, из-за которых пёс потолстел до 65 килограмм. Теперь ветврачи и волонтёры пытаются помочь ему сбросить лишний вес, отметили журналисты «Брянских новостей».

Собака по кличке Миша из Брянска ранее прославился своим большим весом. В настоящее время пёс проходит реабилитацию после ожирения и сахарного диабета и пытается сбросить вес с 65 килограмм до нормы в 25 килограммов.

Когда-то Миша «работал» охранником на автостоянке, но стал никому не нужен после смены владельцев парковки. На протяжении двух лет ему помогали выжить две женщины, но они кормили собаку неподходящей едой, из-за чего у него развились проблемы со здоровьем.

Сейчас Мишу временно содержат местные жители, которые следят за его питанием и обеспечивают необходимым лечением. Псу тяжело двигаться, поэтому для помощи ему приобрели специальную тележку. В клинике пообещали помочь животному зажить свободной от лишнего веса жизнью.

Даже у четвероногих праздник: в Белгородском районе собаку нарядили в костюм феи
Узнать подробнее
Читайте также:
«Полчаса не могли выйти»: возле детсада в Белгороде заметили стаю бродячих собакЧто будет с приютом, попавшим под удар БПЛА под Белгородом, и его собаками?«Выгул собак запрещён»: где гулять с животными и как не получить штраф в 30 тысяч
#Александра Склярова#Общество#Брянск#Собака#Служебная собака#Ожирение#Приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика