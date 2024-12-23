В доме осуждённого за наркотики белгородца нашли детонаторы

Posted 23 декабря, 16:30
Published 23 декабря, 16:30
Modified 23 декабря, 16:30
Updated 23 декабря, 16:30
Вместе с сотрудниками МВД силовики провели обыск в доме у подозреваемого. Там они обнаружили предметы, похожие на артиллерийские детонаторы, и наркотические вещества.
Специалисты проверили находки — оказалось, что устройства действительно являются составляющими снарядов и содержат взрывчатку. Выяснилось также, что мужчина уже привлекался к ответственности за сбыт наркотиков.
Против краснояружца возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. Суд признал его виновным. Мужчине назначили четыре года условно и штраф.