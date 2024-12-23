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Posted 23 декабря, 16:30

Published 23 декабря, 16:30

Modified 23 декабря, 16:30

Updated 23 декабря, 16:30

Белгородца осудили за наркотики и боеприпасы

В доме осуждённого за наркотики белгородца нашли детонаторы

23 декабря 2024, 16:30
Фото: 1MI. Белгородца осудили за наркотики и боеприпасы
Сюжет
Штраф
Опасный склад нашли дома у жителя Краснояружского района. Находка стоила ему нескольких лет лишения свободы и штрафа, сообщили в управлении ФСБ по Белгородской области.

Вместе с сотрудниками МВД силовики провели обыск в доме у подозреваемого. Там они обнаружили предметы, похожие на артиллерийские детонаторы, и наркотические вещества.

Специалисты проверили находки — оказалось, что устройства действительно являются составляющими снарядов и содержат взрывчатку. Выяснилось также, что мужчина уже привлекался к ответственности за сбыт наркотиков.

Против краснояружца возбудили уголовное дело по соответствующим статьям. Суд признал его виновным. Мужчине назначили четыре года условно и штраф.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Штраф#Уголовное дело#Суд#Краснояружский район#Белгород#Взрывчатые вещества#Приграничье
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