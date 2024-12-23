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Posted 23 декабря, 15:30

Published 23 декабря, 15:30

Modified 23 декабря, 15:30

Updated 23 декабря, 15:30

День кадровых новостей в Белгородской области

В Белгородской области три новых чиновника, ушёл один, а ещё один вернулся из «Барса»

23 декабря 2024, 15:30
Фото: 1MI. День кадровых новостей в Белгородской области
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Новости Белгорода
Последняя рабочая неделя уходящего года в Белгородской области началась с неожиданных новостей. На оперативном совещании региона объявили об уходе первого заместителя Гладкова, но не рассказали о возвращении из «Барса» другого врио. Известно место области в рейтинге по качеству жизни в России.

Первый зам Гладкова ушёл из правительства

Речь идёт о Дмитрии Гладском. Причиной стали «очень уважительные и радостные» семейные обстоятельства. Подробности не сообщаются.

Губернатор поблагодарил своего подчинённого и отметил его работу как результативную, а также выразил надежду, что ему удастся поработать с Гладским вновь. Экс-чиновника также наградили почётной грамотой.

Правда, работой скандального управленца были довольны далеко не все. Чем белгородцам запомнился Дмитрий Гладский и как поднялся в топе влиятельных людей региона — читайте в посвящённом ему материале Бел.Ру.

В то же время стало известно, что у белгородского губернатора появились три новых советника: Алексей Рябинин, Игорь Семшов и Илья Пономарёв. Займёт ли кто-нибудь из них место Гладского в правительстве, покажет время.

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Дмитрий Гладский?
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Врио заместителя губернатора вернулся из «Барса»

А вот Андрей Антоненко вернулся со службы в добровольческом отряде и уже выступил с докладом на заседании правительства области. Вступил он туда 17 ноября, то есть провёл там ровно месяц. Официально власти его возвращение не комментировали.

Узнать о том, кто ещё успел побыть в отряде и вернуться на гражданку, можно в рейтинге чиновников от Бел.Ру.

Врио заместителя губернатора Белгородской области вернулся из «Барса»
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Белгородская область сдаёт позиции

К концу 2024-го специалисты РИА «Новости» решили подвести итоги года для всех регионов Российской Федерации. По качеству жизни и развития Белгородская область заняла 16-е место, получив 61,02 балла.

В прошлом году она занимала 14-е, а в этом уступила его Воронежской области. Курская, Липецкая и Тамбовская расположились ниже.

Белгородская область теряет места в рейтинге регионов, но всё же остаётся в топ-20
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