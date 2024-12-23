В Белгородской области на трассе Валуйки-Волоконовка произошло серьёзное ДТП

Posted 23 декабря, 17:16
Published 23 декабря, 17:16
Modified 23 декабря, 17:46
Updated 23 декабря, 17:46
Белгородцы сообщают, что на трассе Валуйки — Волоконовка произошла серьёзная авария, а также, что есть пострадавшие. Об этом заявили подписчики Telegram-канала «Белгородский канал».
Точно рассмотреть кадры невозможно, однако есть предположение, что речь идёт о ДТП, которое произошло ранее под Валуйками. Около часа назад появилось видео с произошедшим — на записи видно, что участниками аварии стали военный грузовик и легковушка.