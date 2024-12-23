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Posted 23 декабря, 17:16

Published 23 декабря, 17:16

Modified 23 декабря, 17:46

Updated 23 декабря, 17:46

Авария

В Белгородской области на трассе Валуйки-Волоконовка произошло серьёзное ДТП

23 декабря 2024, 17:16
Фото: 1MI. Авария

Под белгородскими Валуйками произошла серьёзная авария

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы сняли с места аварии видео, на котором видно, что последствия ДТП довольно серьёзны. Подробности неизвестны, официальной информации нет. Вероятно, речь идёт о столкновении военного грузовика и легкового авто под Валуйками.

Белгородцы сообщают, что на трассе Валуйки — Волоконовка произошла серьёзная авария, а также, что есть пострадавшие. Об этом заявили подписчики Telegram-канала «Белгородский канал».

Точно рассмотреть кадры невозможно, однако есть предположение, что речь идёт о ДТП, которое произошло ранее под Валуйками. Около часа назад появилось видео с произошедшим — на записи видно, что участниками аварии стали военный грузовик и легковушка.

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