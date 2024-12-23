В Белгороде продают новогодний «Орешник». О чём речь?

Posted 23 декабря, 16:08
Published 23 декабря, 16:08
Modified 23 декабря, 16:08
Updated 23 декабря, 16:08
В одном из белгородских кафе заметили необычный товар — «Новогодний орешник». Судя по всему, кондитеры изготовили лакомство, знакомое многим с детства: песочные орешки, внутри которых находится варёная сгущёнка. К упаковке прикрепили ёлочную веточку и обвязали её бантиком, а название дали как у новой российской баллистической ракеты «Орешник».
Точная цена товара неизвестна, как и местоположение кафе, где белгородский орешник можно приобрести и попробовать.
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что аналога такой ракеты нет во всём мире, но почему её назвали именно так, глава страны ответить не смог.