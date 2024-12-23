bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 16:08

Published 23 декабря, 16:08

Modified 23 декабря, 16:08

Updated 23 декабря, 16:08

«Новогодний орешник» на прилавке белгородского заведения

В Белгороде продают новогодний «Орешник». О чём речь?

23 декабря 2024, 16:08
Фото: «Белгород-Медиа». «Новогодний орешник» на прилавке белгородского заведения

В белгородском кафе заметили набор «Орешник»

Сюжет
Фотофакт
В продают съедобный товар «Новогодний орешник». Его фотографии опубликовали журналисты «Белгород-Медиа».

В одном из белгородских кафе заметили необычный товар — «Новогодний орешник». Судя по всему, кондитеры изготовили лакомство, знакомое многим с детства: песочные орешки, внутри которых находится варёная сгущёнка. К упаковке прикрепили ёлочную веточку и обвязали её бантиком, а название дали как у новой российской баллистической ракеты «Орешник».

Точная цена товара неизвестна, как и местоположение кафе, где белгородский орешник можно приобрести и попробовать.

«Новогодний орешник» на прилавке белгородского заведения
«Новогодний орешник» на прилавке белгородского заведения
«Новогодний орешник» на прилавке белгородского заведения. Фото: «Белгород-Медиа»

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявлял, что аналога такой ракеты нет во всём мире, но почему её назвали именно так, глава страны ответить не смог.

Путин предложил Западу попробовать перехватить «Орешник» в Киеве
Узнать подробнее
Читайте также:
«Орешник», Коксаки и второй срок Гладкова: как прошла неделя в Белгородской областиКозырь России? Что известно о новой ракетной системе «Орешник»Эффект «Орешника»? Оперштаб удивил сводкой обстрелов Белгородской области
#Александра Склярова#Город#Фотофакт#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Кондитеры#Орешник
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика