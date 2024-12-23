Тоже через Севастополь: у губернатора Белгородской области появился новый советник

Posted 23 декабря, 14:32
Published 23 декабря, 14:32
Modified 23 декабря, 18:47
Updated 23 декабря, 18:47
Илья Пономарёв родился в 1977 году в Удмуртии. Окончил местный университет по специальности «Менеджмент».
После несколько лет проработал в коммерческих структурах в Ижевске, пока в 1999 году не перешёл в администрацию города, где возглавил отдел методологии тарифов.
В начале двухтысячных трудился в аппарате полномочного представителя президента в ПФО, в сбытовой компании. После снова ушёл в частные структуры.
В 2016-м возглавил Агентство инвестиционного развития Удмуртии. В 2019 году был заместителем губернатора Севастополя. Там у него не сложились отношения с местным депутатским корпусом, после чего Пономарёв перешёл на работу в структуры Росатома.
Напомним, ещё двумя советниками губернатора Белгородской области стали бывший футболист и тренер Игорь Семшов и экономист Алексей Рябинин.