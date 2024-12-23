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Posted 23 декабря, 14:32

Published 23 декабря, 14:32

Modified 23 декабря, 18:47

Updated 23 декабря, 18:47

Илья Пономарёв

Тоже через Севастополь: у губернатора Белгородской области появился новый советник

23 декабря 2024, 14:32
Фото: правительство Севастополя. Илья Пономарёв

Илья Пономарёв стал советником губернатора Белгородской области

Помогать главе региона будут три советника. Одним из них стал Илья Пономарёв, поработавший в Росатоме и в правительстве Севастополя.

Илья Пономарёв родился в 1977 году в Удмуртии. Окончил местный университет по специальности «Менеджмент».

После несколько лет проработал в коммерческих структурах в Ижевске, пока в 1999 году не перешёл в администрацию города, где возглавил отдел методологии тарифов.

В начале двухтысячных трудился в аппарате полномочного представителя президента в ПФО, в сбытовой компании. После снова ушёл в частные структуры.

В 2016-м возглавил Агентство инвестиционного развития Удмуртии. В 2019 году был заместителем губернатора Севастополя. Там у него не сложились отношения с местным депутатским корпусом, после чего Пономарёв перешёл на работу в структуры Росатома.

Напомним, ещё двумя советниками губернатора Белгородской области стали бывший футболист и тренер Игорь Семшов и экономист Алексей Рябинин.

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#Евгений Грицков#Общество#Правительство белгородской области#Илья пономарёв
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