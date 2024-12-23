Сразу три советника: Гладков продолжает перестановки в белгородском правительстве

Posted 23 декабря, 15:01
Published 23 декабря, 15:01
Modified 23 декабря, 15:01
Updated 23 декабря, 15:01
Фигура Дмитрия Гладского была противоречивой, а после того, как он подпортил отношения с предпринимателями в приграничье, — и спорной. Подвергался критике со стороны бизнес-омбудсмена Владислава Епанчинцева.
Но кто именно из советников займёт должность Гладского и займётся экономикой в регионе, мы пока не знаем. Претендентов двое. Но давайте начнём с того, кто точно пойдёт на другое направление.
Ему сам бог велел заняться областным спортом, а скорее даже — точечно футболом. Изменения тут нужны: «Салют» иногда радует, но профессиональный футбол находится в некоторой стагнации, а молодёжная школа не так подпитывает главную команду региона, как хотелось бы.
Знаменитый игрок московских «Торпедо» и «Динамо» и питерского «Зенита», бронзовый призёр Евро-2008 авторитет имеет значительный. Но не только игроцкий — он поработал в тренерском штабе главного «Динамо», потренировал в скромной «Чайке» — этот опыт тоже должен стать плюсом для работы в Белгородской области.
Чего от него ждать болельщикам и властям? Что он сможет выстроить рабочую систему, вертикаль в условиях ограниченных бюджетов. По данным Бел.Ру, Семшов мог работать в Воронеже, но его удалось заинтересовать должность в приграничном регионе.
Приезд в Белгород Елены Вяльбе и её советы дали толчок развитию лыжной инфраструктуры в регионе. Будем ждать полезного «пинка» и от Игоря Семшова.
Интересная фигура. Человек с сильным образованием, большим опытом, в том числе политическим и даже журналистским.
Защитил докторскую диссертацию по экономике, возглавлял Институт экономических и социальных исследований, главный редактор журнала «Промышленная политика в Российской Федерации».
Успел побывать депутатом Мосгордумы и поработать в мэрии столицы. После был омбудсменом по авторскому праву при Борисе Титове, выступил доверенным лицом последнего на выборах президента шесть лет назад.
Пять лет назад высказывался о росте трудовой миграции — что это излишняя конкуренция с местными жителями за рабочие места, нагрузка на соцсферу, да и выигрыш везущих мигрантов компаний в долгосрочной перспективе — под вопросом.
Во времена ковида предлагал раздать деньги всем россиянам. Это не шутка — такую меру поддержки предлагала партия Роста: выплатить взрослым по два МРОТ и ещё по одному — детям.
Политических очков это, впрочем, не принесло. Но знания и опыт Рябинина могут Белгородской области пригодиться.
Самая неоднозначная, но во многом — и самая интересная фигура из новых советников губернатора.
В декабре в регион приезжала директор «Квадры» и «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. Тогда же вместе с ней заметили и Пономарёва. Но кто знал, что так всё повернётся?
Пономарёв ведёт в Росатоме тему развития атомных городов. Не совсем про Белгород, да. Но про закрытые города. И про Севастополь — а это уже и про Гладкова. Возможно, назначению поспособствовала Сухотина. Лишь бы на пользу.
Что ещё интересного в биографии Пономарёва? Самое любопытное, наверное, — противостояние с депутатско-предпринимательским корпусом в Севастополе, где он стал заместителем губернатора в 2019 году.
И губернатора Овсянникова, и его зама хорошо пропесочили в местных СМИ. Не в пользу Пономарёва сыграла истории рожавшей в США жены, что сам он якобы чуть не получил гражданство Мальты, а полечиться ездил в саму Германию.
Пономарёв отвечал на критику, даже вызывал кого-то из депутатов на «дуэль» в прямом эфире. С приходом на должность главы Развозжаева чиновничий пост покинул и перебрался в Росатом.
Сейчас, по назначении в Белгородскую область, весь этот «бэк» нагуглят и поднимут в медиапоток. Но раз назначение произошло, Гладков видит у Пономарёва достаточные компетенции, чтобы осилить работу в прифронтовом регионе в условиях спецоперации на Украине.
Когда советники превратятся в полноценных членов правительства, министров, заместителей губернатора — на сегодня вопрос.
В любом случае для экономики приграничья новые фигуры могут стать глотком свежего воздуха. Все ждём, что по созданию свободной экономической зоны дела пойдут лучшими темпами.
Да и приглашение Семшова — работа на «мирную» повестку, о которой так любит рассказывать губернатор в своих раннеутренних «кружках» в Telegram.
Будем внимательно следить за развитием событий.