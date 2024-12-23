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Posted 23 декабря, 15:01

Published 23 декабря, 15:01

Modified 23 декабря, 15:01

Updated 23 декабря, 15:01

Гладков назначил трёх новых советников в правительстве Белгородской области

Сразу три советника: Гладков продолжает перестановки в белгородском правительстве

23 декабря 2024, 15:01
Фото: 1MI.

Гладков назначил трёх новых советников в правительстве Белгородской области

Не успели утихнуть страсти вокруг «перетасовки» глав белгородских муниципалитетов после ухода Андрея Чеснокова, как появилась новая «бомба»: изменения в правительстве области. При этом пока неясно, кто заменит уходящего Гладского.

Гладский всё же уходит

Фигура Дмитрия Гладского была противоречивой, а после того, как он подпортил отношения с предпринимателями в приграничье, — и спорной. Подвергался критике со стороны бизнес-омбудсмена Владислава Епанчинцева.

Но кто именно из советников займёт должность Гладского и займётся экономикой в регионе, мы пока не знаем. Претендентов двое. Но давайте начнём с того, кто точно пойдёт на другое направление.

Игорь Семшов

Ему сам бог велел заняться областным спортом, а скорее даже — точечно футболом. Изменения тут нужны: «Салют» иногда радует, но профессиональный футбол находится в некоторой стагнации, а молодёжная школа не так подпитывает главную команду региона, как хотелось бы.

Знаменитый игрок московских «Торпедо» и «Динамо» и питерского «Зенита», бронзовый призёр Евро-2008 авторитет имеет значительный. Но не только игроцкий — он поработал в тренерском штабе главного «Динамо», потренировал в скромной «Чайке» — этот опыт тоже должен стать плюсом для работы в Белгородской области.

Чего от него ждать болельщикам и властям? Что он сможет выстроить рабочую систему, вертикаль в условиях ограниченных бюджетов. По данным Бел.Ру, Семшов мог работать в Воронеже, но его удалось заинтересовать должность в приграничном регионе.

Приезд в Белгород Елены Вяльбе и её советы дали толчок развитию лыжной инфраструктуры в регионе. Будем ждать полезного «пинка» и от Игоря Семшова.

Игорь Семшов
Игорь Семшов. Фото: сайт ФК «Арсенал Тула»
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Алексей Рябинин

Интересная фигура. Человек с сильным образованием, большим опытом, в том числе политическим и даже журналистским.

Защитил докторскую диссертацию по экономике, возглавлял Институт экономических и социальных исследований, главный редактор журнала «Промышленная политика в Российской Федерации».

Успел побывать депутатом Мосгордумы и поработать в мэрии столицы. После был омбудсменом по авторскому праву при Борисе Титове, выступил доверенным лицом последнего на выборах президента шесть лет назад.

Пять лет назад высказывался о росте трудовой миграции — что это излишняя конкуренция с местными жителями за рабочие места, нагрузка на соцсферу, да и выигрыш везущих мигрантов компаний в долгосрочной перспективе — под вопросом.

Во времена ковида предлагал раздать деньги всем россиянам. Это не шутка — такую меру поддержки предлагала партия Роста: выплатить взрослым по два МРОТ и ещё по одному — детям.

Политических очков это, впрочем, не принесло. Но знания и опыт Рябинина могут Белгородской области пригодиться.

Алексей Рябинин
Алексей Рябинин. Фото: Московская ТПП
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Илья Пономарёв

Самая неоднозначная, но во многом — и самая интересная фигура из новых советников губернатора.

В декабре в регион приезжала директор «Квадры» и «Росатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. Тогда же вместе с ней заметили и Пономарёва. Но кто знал, что так всё повернётся?

Пономарёв ведёт в Росатоме тему развития атомных городов. Не совсем про Белгород, да. Но про закрытые города. И про Севастополь — а это уже и про Гладкова. Возможно, назначению поспособствовала Сухотина. Лишь бы на пользу.

Что ещё интересного в биографии Пономарёва? Самое любопытное, наверное, — противостояние с депутатско-предпринимательским корпусом в Севастополе, где он стал заместителем губернатора в 2019 году.

И губернатора Овсянникова, и его зама хорошо пропесочили в местных СМИ. Не в пользу Пономарёва сыграла истории рожавшей в США жены, что сам он якобы чуть не получил гражданство Мальты, а полечиться ездил в саму Германию.

Пономарёв отвечал на критику, даже вызывал кого-то из депутатов на «дуэль» в прямом эфире. С приходом на должность главы Развозжаева чиновничий пост покинул и перебрался в Росатом.

Сейчас, по назначении в Белгородскую область, весь этот «бэк» нагуглят и поднимут в медиапоток. Но раз назначение произошло, Гладков видит у Пономарёва достаточные компетенции, чтобы осилить работу в прифронтовом регионе в условиях спецоперации на Украине.

Илья Пономарёв
Илья Пономарёв. Фото: правительство Севастополя
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Что в итоге?

Когда советники превратятся в полноценных членов правительства, министров, заместителей губернатора — на сегодня вопрос.

В любом случае для экономики приграничья новые фигуры могут стать глотком свежего воздуха. Все ждём, что по созданию свободной экономической зоны дела пойдут лучшими темпами.

Да и приглашение Семшова — работа на «мирную» повестку, о которой так любит рассказывать губернатор в своих раннеутренних «кружках» в Telegram.

Будем внимательно следить за развитием событий.

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#Евгений Грицков#Спецпроекты#Общество#Правительство белгородской области#Назначения#Илья пономарёв#Советники губернатора#Игорь Семшов#Алексей Рябинин
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