«Снежное» и редкое: три девочки в Белгородской области получили зимние имена

Posted 23 декабря, 14:49
Published 23 декабря, 14:49
Modified 23 декабря, 14:49
Updated 23 декабря, 14:49
В 2024 году новорождённых малышек в Белгородской области называли разными именами, но самое снежное из них — Снежана — дали только трём девочкам. Они родились в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках.
Всего же за 98 лет — с 1926 года по 2024-й — в Белгородской области родились 592 девочки с именем Снежана или Снежанна и всего одной малышке дали имя Снежина.
Какие необычные имена белгородцы в этом году давали своим детям, читайте здесь.