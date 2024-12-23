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Posted 23 декабря, 14:49

Published 23 декабря, 14:49

Modified 23 декабря, 14:49

Updated 23 декабря, 14:49

Три девочки получили имя Снежана

«Снежное» и редкое: три девочки в Белгородской области получили зимние имена

23 декабря 2024, 14:49
Фото: Изображение Midjourney. Три девочки получили имя Снежана

Самое снежное имя в уходящем году дали только трём новорождённым белгородкам

Сюжет
Дети
Девочек назвали Снежанами. Всего за почти сто лет в приграничном регионе родились более 500 малышек со снежным именем. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на ЗАГС области.

В 2024 году новорождённых малышек в Белгородской области называли разными именами, но самое снежное из них — Снежана — дали только трём девочкам. Они родились в Белгороде, Старом Осколе и Валуйках.

Всего же за 98 лет — с 1926 года по 2024-й — в Белгородской области родились 592 девочки с именем Снежана или Снежанна и всего одной малышке дали имя Снежина.

Какие необычные имена белгородцы в этом году давали своим детям, читайте здесь.

В Белгороде перед Днём матери раскрыли необычные имена новорождённых детей
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