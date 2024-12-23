Почему закрылся и когда откроется каток в парке Ленина в Белгороде?

Posted 23 декабря, 12:37
Published 23 декабря, 12:37
Modified 23 декабря, 12:37
Updated 23 декабря, 12:37
В понедельник, 23 декабря, и вторник, 24 декабря, каток в Центральном парке имени Ленина работать не будет. Всё из-за неблагоприятных погодных условий: из-за того, что в регионе уже несколько дней держится плюсовая температура, лёд просто начал таять.
Сейчас специалисты уже начали работы по обратной заливке катка. Во вторник его покрытие отшлифуют, чтобы посетители могли комфортно и безопасно кататься. А пока у горожан есть альтернатива — Есенинский каток.
«Искусственные» катки закрываются, а жители ранее жаловались на катки «натуральные», которые образовались на тротуарах и дорогах.