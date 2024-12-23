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Posted 23 декабря, 12:37

Published 23 декабря, 12:37

Modified 23 декабря, 12:37

Updated 23 декабря, 12:37

Из-за внезапного потепления ледовые дорожки в парке имени Ленина начали таять

Почему закрылся и когда откроется каток в парке Ленина в Белгороде?

23 декабря 2024, 12:37
Фото: Мэрия Белгорода. Из-за внезапного потепления ледовые дорожки в парке имени Ленина начали таять

Ледовые дорожки в Центральном парке Белгорода временно закрыли

Сюжет
Новости Белгорода
Каток в парке имени Ленина, который открыли в прошлую среду, внезапно закрылся. Не выдержал капризов погоды, объяснили в городской администрации. Когда белгородцы смогут прокатиться на ледовых дорожках вновь?

В понедельник, 23 декабря, и вторник, 24 декабря, каток в Центральном парке имени Ленина работать не будет. Всё из-за неблагоприятных погодных условий: из-за того, что в регионе уже несколько дней держится плюсовая температура, лёд просто начал таять.

Сейчас специалисты уже начали работы по обратной заливке катка. Во вторник его покрытие отшлифуют, чтобы посетители могли комфортно и безопасно кататься. А пока у горожан есть альтернатива — Есенинский каток.

«Искусственные» катки закрываются, а жители ранее жаловались на катки «натуральные», которые образовались на тротуарах и дорогах.

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#Валерия Колесникова#Город#Каток#Парк ленина#Новости Белгорода#Ледовый каток#Белгород
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