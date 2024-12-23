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Posted 23 декабря, 07:13

Published 23 декабря, 07:13

Modified 23 декабря, 07:15

Updated 23 декабря, 07:15

Дмитрий Гладский

«По уважительной причине»: белгородское правительство покидает один из чиновников

23 декабря 2024, 07:13
Фото: страница Дмитрия Гладского в соцсети. Дмитрий Гладский

Дмитрий Гладский оставляет должность первого замгубернатора Белгородской области

Сюжет
Новости Белгорода
Дмитрий Гладский покинул пост первого заместителя губернатора Белгородской области. Его уход обоснован уважительными семейными обстоятельствами. Сам чиновник заявил, что Белгородская область стала его малой Родиной и за свои решения, которые оценят другие, ему не стыдно.

На оперативном совещании правительства Белгородской области 23 декабря объявили, что Дмитрий Гладский, первый заместитель губернатора, покинул свой пост. «Семейные» обстоятельства, по которым тот покинул правительство, неизвестны. Вячеслав Гладков заявил, что она «очень уважительная и радостная».

Также он поблагодарил заместителя за проделанную работу в непростой период времени и отметил её результативность:

«Уверен, что ещё будет возможность для общения, совместных проектов. И, конечно, хотел бы пожелать, сказав спасибо, новых успехов».

Во время прямого эфира Гладского также наградили почётной грамотой губернатора.

«Не хочу выглядеть пафосно, но это абсолютная правда. Каждый человек, в том числе и я, живёт с ощущением Родины, малой Родины. Теперь я знаю совершенно точно, что у меня есть Белгородская область. <…> Результат оценит время и другие, но могу сказать, что <…> мне не стыдно за те решения, которые я принимал», — высказался Дмитрий Гладский

Чиновник обратился к коллегам и поблагодарил каждого.

Должность первого заместителя губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский получил в июле 2023 года. Также на оперсовещании об этом сообщил Гладков. Ранее он занимал пост заместителя губернатора по экономическому развитию.

Дмитрий Гладский занял место первого замгубернатора Белгородской области
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