«По уважительной причине»: белгородское правительство покидает один из чиновников

Дмитрий Гладский оставляет должность первого замгубернатора Белгородской области

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Дмитрий Гладский покинул пост первого заместителя губернатора Белгородской области. Его уход обоснован уважительными семейными обстоятельствами. Сам чиновник заявил, что Белгородская область стала его малой Родиной и за свои решения, которые оценят другие, ему не стыдно.