«Плакать не нужно»: Гладков может не отпустить подчинённых на новогодние каникулы?

Гладков пригрозил белгородским чиновникам и главам районов из-за контрактации

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Глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал подчинённых за выполнение работ по контрактации. В случае отсутствия 100% выполненной работы сотрудники министерств и главы районов могут не уйти на новогодние каникулы.