«Плакать не нужно»: Гладков может не отпустить подчинённых на новогодние каникулы?

Posted 23 декабря, 08:28
Published 23 декабря, 08:28
Modified 23 декабря, 08:30
Updated 23 декабря, 08:30
Во время совещания с правительством губернатор Вячеслав Гладков поручил провести отдельное собрание с органами госвласти и отдельное — с органами муниципального образования по вопросам заключения контрактов.
Запрещу уходить в новогодний отпуск в составе министерств. Двойной оплаты в выходные дни не будет. Ни один человек не выедет за пределы региона, если не будет 100% контракции. И плакать не нужно, что у кого-то дети или путёвки. То же самое касается глав муниципалитетов.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее в регионе началась перестановка глав районов и округов. Подробности — по ссылке.