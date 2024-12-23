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Posted 23 декабря, 08:28

Published 23 декабря, 08:28

Modified 23 декабря, 08:30

Updated 23 декабря, 08:30

Губернатор потребовал закрыть контрактацию к концу года

«Плакать не нужно»: Гладков может не отпустить подчинённых на новогодние каникулы?

23 декабря 2024, 08:28
Фото: 1MI. Губернатор потребовал закрыть контрактацию к концу года

Гладков пригрозил белгородским чиновникам и главам районов из-за контрактации

Сюжет
Новости Белгорода
Глава региона Вячеслав Гладков раскритиковал подчинённых за выполнение работ по контрактации. В случае отсутствия 100% выполненной работы сотрудники министерств и главы районов могут не уйти на новогодние каникулы.

Во время совещания с правительством губернатор Вячеслав Гладков поручил провести отдельное собрание с органами госвласти и отдельное — с органами муниципального образования по вопросам заключения контрактов.

Запрещу уходить в новогодний отпуск в составе министерств. Двойной оплаты в выходные дни не будет. Ни один человек не выедет за пределы региона, если не будет 100% контракции. И плакать не нужно, что у кого-то дети или путёвки. То же самое касается глав муниципалитетов.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее в регионе началась перестановка глав районов и округов. Подробности — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Праздники#Новости Белгорода#Чиновники#Контракт#Белгород#Вячеслав Гладков
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