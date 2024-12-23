Новому летнему кинотеатру в парке Ленина рады не все белгородцы

Posted 23 декабря, 12:54
Published 23 декабря, 12:54
Modified 23 декабря, 12:54
Updated 23 декабря, 12:54
Претензии возникли у жителей улицы Парковая. Они вместе со всеми остальными горожанами радовались окончанию строительства, пока не осознали, что летний кинотеатр — потенциальное место для проведения мероприятий и массовых гуляний, а значит — источник шума.
«Нас никто не предупреждал, что на этой „сцене-кинотеатре“ будут гулянья массовые, музыка, песни и пляски. Приглашаю вас в гости, чтобы вы послушали слышимость этих гуляний, которые мы, жители улицы Парковая, так понимаем, будем [слушать] все праздники теперь», — написали они в соцсетях.
Критикуешь — предлагай. И белгородцы предложили перенести мероприятия поближе к зданию КЦ «Октябрь».
Мэр Валентин Демидов, отвечая на жалобу, заметил, что в Белгороде и-за оперативной обстановки сейчас «массовых гуляний» не проводят, так как более 100 человек на одной локации собирать опасно. А никакого превышения предельно допустимого уровня шума здесь не фиксировали.
«При проведении новогодних активностей в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина превышения предельно допустимого уровня шума в городской среде допущено не было. Администрацией города контроль за не превышением предельно допустимого уровня шума в дальнейшем будет усилен», — сообщил градоначальник.