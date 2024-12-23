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Posted 23 декабря, 12:54

Published 23 декабря, 12:54

Modified 23 декабря, 12:54

Updated 23 декабря, 12:54

Не все горожане рады новому летнему кинотеатру в Центральном парке Белгорода

Новому летнему кинотеатру в парке Ленина рады не все белгородцы

23 декабря 2024, 12:54
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Не все горожане рады новому летнему кинотеатру в Центральном парке Белгорода
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Новости Белгорода
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Интересная инициатива с летним кинотеатром в Центральном парке имени Ленина нашла поддержку не у всех белгородцев. Местные жители недовольны, что на новой площадке теперь регулярно будут проводиться городские гулянья. А что власти?

Претензии возникли у жителей улицы Парковая. Они вместе со всеми остальными горожанами радовались окончанию строительства, пока не осознали, что летний кинотеатр — потенциальное место для проведения мероприятий и массовых гуляний, а значит — источник шума.

«Нас никто не предупреждал, что на этой „сцене-кинотеатре“ будут гулянья массовые, музыка, песни и пляски. Приглашаю вас в гости, чтобы вы послушали слышимость этих гуляний, которые мы, жители улицы Парковая, так понимаем, будем [слушать] все праздники теперь», — написали они в соцсетях.

Критикуешь — предлагай. И белгородцы предложили перенести мероприятия поближе к зданию КЦ «Октябрь».

Мэр Валентин Демидов, отвечая на жалобу, заметил, что в Белгороде и-за оперативной обстановки сейчас «массовых гуляний» не проводят, так как более 100 человек на одной локации собирать опасно. А никакого превышения предельно допустимого уровня шума здесь не фиксировали.

«При проведении новогодних активностей в Центральном парке культуры и отдыха им. В. И. Ленина превышения предельно допустимого уровня шума в городской среде допущено не было. Администрацией города контроль за не превышением предельно допустимого уровня шума в дальнейшем будет усилен», — сообщил градоначальник.
Появится ли площадка для уличной гимнастики в белгородском парке Ленина?
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#Валерия Колесникова#Город#Кинотеатр#Парк ленина#Новости Белгорода#Шум#Белгород#Валентин Демидов
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