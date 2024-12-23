Новому летнему кинотеатру в парке Ленина рады не все белгородцы

Мэр Валентин Демидов, отвечая на жалобу, заметил, что в Белгороде и-за оперативной обстановки сейчас «массовых гуляний» не проводят, так как более 100 человек на одной локации собирать опасно. А никакого превышения предельно допустимого уровня шума здесь не фиксировали.