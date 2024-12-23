Нормально, но есть нюансы: где в Белгородской области остались проблемы с мусором?

На оперативном совещании правительства Белгородской области 23 декабря министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев вновь отчитался о ситуации с вывозом бытовых отходов. По словам чиновника, проблемы сейчас есть только в Белгородском районе и Алексеевском округе, в остальных муниципалитетах ситуация стабилизируется.