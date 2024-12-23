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Posted 23 декабря, 07:35

Published 23 декабря, 07:35

Modified 23 декабря, 07:37

Updated 23 декабря, 07:37

В некоторых районах Белгородской области сохраняется мусорная проблема

Нормально, но есть нюансы: где в Белгородской области остались проблемы с мусором?

23 декабря 2024, 07:35
Фото: 1MI. В некоторых районах Белгородской области сохраняется мусорная проблема

В Белгородской области проанализировали ситуацию с вывозом ТКО

Сюжет
Мусор
В Белгородской области продолжают ликвидировать мусорный коллапс, который остался после «Еврологистика». Сейчас региональный оператор работает с тремя перевозчиками ТКО. Улучшается ли ситуация с вывозом отходов в регионе?

На оперативном совещании правительства Белгородской области 23 декабря министр ЖКХ региона Алексей Ботвиньев вновь отчитался о ситуации с вывозом бытовых отходов. По словам чиновника, проблемы сейчас есть только в Белгородском районе и Алексеевском округе, в остальных муниципалитетах ситуация стабилизируется.

В Белгородском районе трудности с вывозом мусора остаются из-за напряжённой оперативной обстановки. Подрядчик, работающий в Алексеевском округе, «произвёл все манипуляции по технике в полном объёме», а именно получил новую технику и заменил резину на зимнюю.

Как заявил Ботвиньев, сейчас необходимое количество мусоровозов выходят на рейсы, но в Белгородском районе и Старооскольском округе остаётся дефицит водителей.

«Среднее количество единиц техники, работающей на маршрутах, за неделю составляет 159 единиц. В принципе, с тем объёмом, что нам нужно по логистике, этого объёма хватает. По-прежнему есть ситуация с нехваткой водителей, техника же ещё есть с запасом», — сообщил министр.
Тепловая карта вывоза мусора
Тепловая карта вывоза мусора. Фото: Скриншот трансляции оперативного совещания 23 декабря 2024 года
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