Нокаутировать за 36 секунд: Александр Емельяненко победил стендапера на турнире NFL

Напомним, что последние полтора года Алексей был на перерыве, так как проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости. Последний его официальный поединок состоялся в ноябре 2021 года. Тогда он проиграл в первом же раунде бразильцу Марсио Сантосу.