Нокаутировать за 36 секунд: Александр Емельяненко победил стендапера на турнире NFL

Posted 23 декабря, 09:01
Published 23 декабря, 09:01
Modified 23 декабря, 09:01
Updated 23 декабря, 09:01
Поединок состоялся в Назрани (Ингушетия) на турнире NFL 2. Против 43-летнего старооскольского тяжеловеса Александра Емельяненко вышел начинающий стендап-комик 33-летний Алексей Гончаров.
Бой продлился лишь 36 секунд и закончился техническим нокаутом для Гончарова. Комментируя свою первую спустя 1,5 года победу на турнире, Емельяненко пошутил, что бить людей — его работа.
«Продышался, размялся. Заводите следующего. Может ли Дацик стать следующим соперником? Давайте не будем забегать вперёд», — приводит слова Емельяненко сразу после боя издание «Чемпионат.com».
Напомним, что последние полтора года Алексей был на перерыве, так как проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости. Последний его официальный поединок состоялся в ноябре 2021 года. Тогда он проиграл в первом же раунде бразильцу Марсио Сантосу.