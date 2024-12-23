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Posted 23 декабря, 09:01

Published 23 декабря, 09:01

Modified 23 декабря, 09:01

Updated 23 декабря, 09:01

Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова

Нокаутировать за 36 секунд: Александр Емельяненко победил стендапера на турнире NFL

23 декабря 2024, 09:01
Фото: Первый Тульский. Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова

Александр Емельяненко выиграл бой против Алексея Гончарова

Первый официальный поединок Емельяненко после полуторагодичного перерыва завершился для него более чем удачно. Он отправил своего соперника — новомосковского комика Гончарова — в нокаут менее чем за 40 секунд, сообщает «9 Канал».

Поединок состоялся в Назрани (Ингушетия) на турнире NFL 2. Против 43-летнего старооскольского тяжеловеса Александра Емельяненко вышел начинающий стендап-комик 33-летний Алексей Гончаров.

Бой продлился лишь 36 секунд и закончился техническим нокаутом для Гончарова. Комментируя свою первую спустя 1,5 года победу на турнире, Емельяненко пошутил, что бить людей — его работа.

«Продышался, размялся. Заводите следующего. Может ли Дацик стать следующим соперником? Давайте не будем забегать вперёд», — приводит слова Емельяненко сразу после боя издание «Чемпионат.com».

Напомним, что последние полтора года Алексей был на перерыве, так как проходил курс реабилитации от алкогольной зависимости. Последний его официальный поединок состоялся в ноябре 2021 года. Тогда он проиграл в первом же раунде бразильцу Марсио Сантосу.

Видео: Telegram-канал «Александра Емельяненко». Бой между Гончаровым и Емельяненко
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