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Posted 23 декабря, 10:41

Published 23 декабря, 10:41

Modified 23 декабря, 10:41

Updated 23 декабря, 10:41

С 30 декабря белгородские отделения МФЦ изменят режим работы

Как будут работать МФЦ в Белгородской области в новогодние праздники?

23 декабря 2024, 10:41
Фото: 1MI. С 30 декабря белгородские отделения МФЦ изменят режим работы

Белгородцев предупредили об изменении графика работы МФЦ

Сюжет
Новый год
Министерство цифрового развития Белгородской области представило график работы МФЦ на период с 28 декабря по 9 января. Подробнее о том, когда и какие услуги ограничат, — в материале Бел.Ру.

Суббота, 28 декабря, для МФЦ ещё будет рабочим днём. График будет соответствовать расписанию понедельника и может отличаться от отделения к отделению.

А вот 30 и 31 декабря — уже выходные предпраздничные и праздничные дни. Далее МФЦ не будет работать вплоть до 8 января 2025 года. Следующий день, 9 декабря, уже рабочий, график работы стандартный, соответствует дню недели.

С 26 по 28 декабря во всех отделениях МФЦ не будут оформлять и выдавать российские паспорта, а 27-го числа после 13:00 и 28-го числа закроют приём по услугам ЗАГС и МВД. Исключением станут только:

  • выдача справок о наличии или отсутствии судимости и факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
  • выдача справок о том, есть ли у человека проблемы с законом из-за наркотиков или опасных веществ, которые он принял без назначения врача.

Предварительно записаться на приём в МФЦ можно на сайте mfc31.ru, на терминалах в областных отделениях, а также по телефону контакт-центра 8(4722) 42-42-42.

Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новый год#Мвд#Загс#Новогодние праздники#Новости Белгорода#МФЦ#Белгород#График работы
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