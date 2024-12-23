Как будут работать МФЦ в Белгородской области в новогодние праздники?

Posted 23 декабря, 10:41
Published 23 декабря, 10:41
Modified 23 декабря, 10:41
Updated 23 декабря, 10:41
Суббота, 28 декабря, для МФЦ ещё будет рабочим днём. График будет соответствовать расписанию понедельника и может отличаться от отделения к отделению.
А вот 30 и 31 декабря — уже выходные предпраздничные и праздничные дни. Далее МФЦ не будет работать вплоть до 8 января 2025 года. Следующий день, 9 декабря, уже рабочий, график работы стандартный, соответствует дню недели.
С 26 по 28 декабря во всех отделениях МФЦ не будут оформлять и выдавать российские паспорта, а 27-го числа после 13:00 и 28-го числа закроют приём по услугам ЗАГС и МВД. Исключением станут только:
Предварительно записаться на приём в МФЦ можно на сайте mfc31.ru, на терминалах в областных отделениях, а также по телефону контакт-центра 8(4722) 42-42-42.