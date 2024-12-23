«Историческая несправедливость»: белгородцы просят поставить памятник Сталину

В администрации Белгорода, со ссылкой на положение об увековечении памяти о людях и событиях на территории города от 19 июля 2022 года № 579, сообщили, что данный вопрос интересующиеся могут поднять, направив в администрацию соответствующее ходатайство с необходимыми документами.