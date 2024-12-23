«Историческая несправедливость»: белгородцы просят поставить памятник Сталину

Posted 23 декабря, 13:36
Published 23 декабря, 13:36
Modified 23 декабря, 13:36
Updated 23 декабря, 13:36
Вновь поднял вечный вопрос один из местных жителей. Он поинтересовался у городских властей, установят ли всё-таки в Белгороде памятник Иосифу Виссарионовичу, который отдал приказал дать ему звание «города первого салюта».
«Есть памятники кому и чему угодно: дворнику, бабушке, девочке и так далее, но только не этому руководителю государства, по приказу которого Белгород стал городом первого салюта! <…> Будет исправлена данная историческая несправедливость? Будет установлен памятник человеку, который внёс важный вклад в историю нашей родины и Белгорода?» — написал мужчина.
В администрации Белгорода, со ссылкой на положение об увековечении памяти о людях и событиях на территории города от 19 июля 2022 года № 579, сообщили, что данный вопрос интересующиеся могут поднять, направив в администрацию соответствующее ходатайство с необходимыми документами.