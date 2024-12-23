Игорь Семшов назначен советником губернатора Белгородской области

Posted 23 декабря, 14:18
Published 23 декабря, 14:18
Modified 23 декабря, 14:20
Updated 23 декабря, 14:20
Семшов смотрится интересным кандидатом, чтобы заняться развитием спорта в области, особенно футбола. В этом направлении необходимы изменения: команда «Салют» порой демонстрирует неплохие результаты, но уровень профессионального футбола далёк от того, когда белгородская команда уверенно играла в первой лиге, а молодёжная школа недостаточно активно поддерживает состав флагмана регионального футбола.
Игорь Семшов, знаменитый своими выступлениями за московские «Торпедо» и «Динамо», а также питерский «Зенит», и бронзовый призёр Евро-2008, сыгравший там все пять матчей сборной России, имеет большой авторитет как в мире футбола, так и за его пределами. При этом его опыт не ограничивается только игровой карьерой: он работал в тренерском штабе «Динамо», на посту главного тренера «Чайки». Эти знания и навыки станут ценным активом в его новой роли в Белгородской области. Кроме того, в 2020 году он принимал участие в подготовке юниорской сборной страны, что лишь укрепляет его репутацию.
Что же можно ожидать от работы Семшова для болельщиков и местных властей? Он нацелен на создание эффективной рабочей системы и организационной структуры, что требуется сделать в условиях ограниченных финансовых возможностей. По нашим данным, у него была возможность продолжить карьеру в Воронеже, но он выбрал привлекательное предложение в приграничном регионе, что свидетельствует о его стремлении развивать местный футбол.
С другой стороны, опыт именно функционера у Семшова небольшой. Посмотрим, какие задачи перед ним поставят и как он с ними справится при поддержке Гладкова.