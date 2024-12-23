Игорь Семшов назначен советником губернатора Белгородской области

Игорь Семшов, знаменитый своими выступлениями за московские «Торпедо» и «Динамо», а также питерский «Зенит», и бронзовый призёр Евро-2008, сыгравший там все пять матчей сборной России, имеет большой авторитет как в мире футбола, так и за его пределами. При этом его опыт не ограничивается только игровой карьерой: он работал в тренерском штабе «Динамо», на посту главного тренера «Чайки». Эти знания и навыки станут ценным активом в его новой роли в Белгородской области. Кроме того, в 2020 году он принимал участие в подготовке юниорской сборной страны, что лишь укрепляет его репутацию.