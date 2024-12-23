bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 декабря, 14:18

Published 23 декабря, 14:18

Modified 23 декабря, 14:20

Updated 23 декабря, 14:20

Игорь Семшов

Игорь Семшов назначен советником губернатора Белгородской области

23 декабря 2024, 14:18
Фото: кадр «Матч ТВ». Игорь Семшов
Призёр футбольного Евро-2008 в составе сборной России, вероятно, будет курировать развитие футбола в регионе. Подробностей его задачах пока не сообщалось.

Семшов смотрится интересным кандидатом, чтобы заняться развитием спорта в области, особенно футбола. В этом направлении необходимы изменения: команда «Салют» порой демонстрирует неплохие результаты, но уровень профессионального футбола далёк от того, когда белгородская команда уверенно играла в первой лиге, а молодёжная школа недостаточно активно поддерживает состав флагмана регионального футбола.

Игорь Семшов, знаменитый своими выступлениями за московские «Торпедо» и «Динамо», а также питерский «Зенит», и бронзовый призёр Евро-2008, сыгравший там все пять матчей сборной России, имеет большой авторитет как в мире футбола, так и за его пределами. При этом его опыт не ограничивается только игровой карьерой: он работал в тренерском штабе «Динамо», на посту главного тренера «Чайки». Эти знания и навыки станут ценным активом в его новой роли в Белгородской области. Кроме того, в 2020 году он принимал участие в подготовке юниорской сборной страны, что лишь укрепляет его репутацию.

Стало известно о новых кадровых назначениях в белгородском правительстве
Узнать подробнее

Что же можно ожидать от работы Семшова для болельщиков и местных властей? Он нацелен на создание эффективной рабочей системы и организационной структуры, что требуется сделать в условиях ограниченных финансовых возможностей. По нашим данным, у него была возможность продолжить карьеру в Воронеже, но он выбрал привлекательное предложение в приграничном регионе, что свидетельствует о его стремлении развивать местный футбол.

С другой стороны, опыт именно функционера у Семшова небольшой. Посмотрим, какие задачи перед ним поставят и как он с ними справится при поддержке Гладкова.

Пока и. о.: Виталий Кутоманов возглавил администрацию Краснояружского района
Узнать подробнее
Читайте также:
В УФСБ по Белгородской области назначили нового руководителяГлава Староосколького округа Андрей Чесноков ушёл в отставкуТеперь официально: Владимир Жданов перешёл на работу в Старый Оскол, но кем?
#Евгений Грицков#Общество#Спорт#Правительство белгородской области#Советник губернатора#Игорь Семшов#Евро-2008
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика