Гладков пообещал лишить глав денег из-за вранья в отчётах о восстановлении домов

Posted 23 декабря, 13:54
Published 23 декабря, 13:54
Modified 23 декабря, 20:40
Updated 23 декабря, 20:40
Жители Белгорода продолжают жаловаться главе региона на недоделанный ремонт в своих повреждённых от атак ВСУ домах. Но доклады чиновников рисуют другую картину: всё якобы восстановлено, что подтверждают расписки от собственников.
Вячеслав Гладков пообещал, что, если подобное повторится, то он ограничит внебюджетное финансирование восстановления зданий. В таком случае районным администрациям придётся искать деньги на эти цели самостоятельно.
«Обманываете — значит, будете восстанавливать за счёт собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы», — заявил Гладков.