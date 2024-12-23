Гладков пообещал лишить глав денег из-за вранья в отчётах о восстановлении домов

Гладков заподозрил белгородских чиновников в обмане с восстановлением жилья

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Губернатор остался недоволен работой глав администраций муниципалитетов Белгородской области. От жителей продолжают поступать жалобы, а от районных властей — отчёты о якобы полностью проделанной работе. Глава региона пригрозил, что «отрежет» спонсирование, если это не прекратится.