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Posted 23 декабря, 13:54

Published 23 декабря, 13:54

Modified 23 декабря, 20:40

Updated 23 декабря, 20:40

Вячеслав Гладков

Гладков пообещал лишить глав денег из-за вранья в отчётах о восстановлении домов

23 декабря 2024, 13:54
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Вячеслав Гладков

Гладков заподозрил белгородских чиновников в обмане с восстановлением жилья

Сюжет
Новости Белгорода
Губернатор остался недоволен работой глав администраций муниципалитетов Белгородской области. От жителей продолжают поступать жалобы, а от районных властей — отчёты о якобы полностью проделанной работе. Глава региона пригрозил, что «отрежет» спонсирование, если это не прекратится.

Жители Белгорода продолжают жаловаться главе региона на недоделанный ремонт в своих повреждённых от атак ВСУ домах. Но доклады чиновников рисуют другую картину: всё якобы восстановлено, что подтверждают расписки от собственников.

Вячеслав Гладков пообещал, что, если подобное повторится, то он ограничит внебюджетное финансирование восстановления зданий. В таком случае районным администрациям придётся искать деньги на эти цели самостоятельно.

«Обманываете — значит, будете восстанавливать за счёт собственных источников. Как я сейчас ищу деньги внебюджетные, будете искать вы. Я посмотрю тогда на качество вашей работы», — заявил Гладков.
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановление домов#Недостоверные отчёты
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