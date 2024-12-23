Ещё один ресторан «Потапыч» в Белгороде закрылся?

Как рассказывает владелец, это будет старый, знакомый белгородцам «Потапыч», но в «совершенно новом виде, в новом стиле». Потапов пояснил, что эта точка открылась 20 лет назад и стала второй в сети предпринимателя. Ранее договориться о ремонте в здании с собственником не удавалось.