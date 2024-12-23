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Posted 23 декабря, 15:07

Published 23 декабря, 15:07

Modified 23 декабря, 15:09

Updated 23 декабря, 15:09

Что происходит с «Потапычем» в Белгороде?

Ещё один ресторан «Потапыч» в Белгороде закрылся?

23 декабря 2024, 15:07
Фото: 1MI. Что происходит с «Потапычем» в Белгороде?

Владелец «Потапыча» в Белгороде прокомментировал слухи о закрытии точки на Щорса

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Новости Белгорода
Знакомая каждому белгородцу сеть пиццерий «Потапыч», кажется, закрывает ещё один ресторан, как пишут медиа. Журналисты Бел.Ру связались с владельцем заведений Алексеем Потаповым. Бизнесмен рассказал, что кафе не ликвидируют, а даже наоборот, уже скоро оно откроется в новом формате.

Очередная точка ресторана «Потапыч» закрывается в Белгороде? На днях белгородские медиа сообщили о потере ещё одного кафе напротив рынка «Семейный». После публикации этой информации с редакцией Бел.Ру связался мужчина, который якобы сотрудничает с сетью пиццерий. Он опроверг информацию о закрытии ресторана на улице Щорса.

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты Бел.Ру связались с владельцем сети Алексеем Потаповым. Бизнесмен пояснил, что «Потапыч» в этом месте продолжит существовать, но уже в другом виде. Около 2,5 месяца назад тут начали ремонт, а уже завтра, 24 декабря 2024 года, ресторан вновь откроет двери для посетителей.

Как рассказывает владелец, это будет старый, знакомый белгородцам «Потапыч», но в «совершенно новом виде, в новом стиле». Потапов пояснил, что эта точка открылась 20 лет назад и стала второй в сети предпринимателя. Ранее договориться о ремонте в здании с собственником не удавалось.

В будущем Алексей Потапов планирует обновлять и другие помещения своей сети. Работы будут проводиться поэтапно из-за сложной оперативной обстановки. С начала СВО несколько ресторанов попадали под обстрелы. Один из таких — на улице 50-летия Белгородской области — получил повреждения 30 декабря 2023 года, владелец принял решение его не восстанавливать. На сегодняшний день помещение пустует.

«Пока не очень просто. Поэтому быстро всё меняться не будет. Если интересно, зайдите, посмотрите. Там совершенно уже новый дизайн, новый проект. То есть старое кафе в новом виде», — закончил Потапов.
Ещё один «Потапыч» закрылся в Белгороде?
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