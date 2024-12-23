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Posted 23 декабря, 06:34

Published 23 декабря, 06:34

Modified 23 декабря, 06:44

Updated 23 декабря, 06:44

Энергетики «Россети Центр» удостоены высоких государственных наград

Энергетики «Россети Центр» удостоены высоких государственных наград

23 декабря 2024, 06:34
В День энергетика в Москве в театре МХТ имени Горького состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого заместитель председателя правительства РФ Александр Новак вручил награды лучшим работникам энергетической отрасли.

Большинство награжденных в этот день энергетиков — сотрудники «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал «Имформбюро».

Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:

— Федор Капшуков, директор филиала «Брянскэнерго»;

— Николай Кузнецов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго»;

— Игорь Стремилов, начальник Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго».

За проявленное мужество и самоотверженность в условиях повышенных рисков медалью «За храбрость» II степени награждены:

— Антон Герасимов, директор филиала «Белгородэнерго»;

— Игорь Задачин, начальник Грайворонского РЭС филиала «Белгородэнерго».

Высокого звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен:

— Вячеслав Антонов, директор филиала «Воронежэнерго».

Кроме того, сотрудники компании были отмечены наградами Президента Российской Федерации:

— Александр Репич, инженер 2 категории производственно-технической группы Климовского РЭС филиала «Брянскэнерго», получил Почетную грамоту.

— Вячеслав Цуприков, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Севского РЭС филиала «Брянскэнерго», удостоен Благодарности.

В своем выступлении Александр Новак подчеркнул важность энергетической отрасли для страны и отметил мужество и профессионализм работников, которые ежедневно обеспечивают надежное электроснабжение в сложных условиях.

«Наша энергетика — одна из мощнейших в мире. Несмотря на санкционные нарушения и внешнеполитические факторы, она твердо стоит на ногах и продолжает развиваться. Особенно хотел бы отметить мужество тех энергетиков, которые обеспечивают энергоснабжение в приграничных зонах, на территории Донбасса и Новороссии. Они ежедневно доказывают свой высокий профессионализм и преданность делу».
Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил: «Получение нашими сотрудниками высоких государственных наград — это признание высокого уровня работы всей нашей команды. Эти награды символизируют доверие к профессии энергетика, которую мы с честью представляем. В год 20-летия компании мы гордимся вкладом наших специалистов, их преданностью делу и готовностью работать в самых сложных условиях. Они вдохновляют нас на новые свершения».
Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»
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#Алёна Мальцева#Энергия#Вручение наград
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