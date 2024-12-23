Энергетики «Россети Центр» удостоены высоких государственных наград

В День энергетика в Москве в театре МХТ имени Горького состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого заместитель председателя правительства РФ Александр Новак вручил награды лучшим работникам энергетической отрасли.

Большинство награжденных в этот день энергетиков — сотрудники «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал «Имформбюро». Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены: — Федор Капшуков, директор филиала «Брянскэнерго»; — Николай Кузнецов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго»; — Игорь Стремилов, начальник Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго». За проявленное мужество и самоотверженность в условиях повышенных рисков медалью «За храбрость» II степени награждены: — Антон Герасимов, директор филиала «Белгородэнерго»; — Игорь Задачин, начальник Грайворонского РЭС филиала «Белгородэнерго». Высокого звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен: — Вячеслав Антонов, директор филиала «Воронежэнерго». Кроме того, сотрудники компании были отмечены наградами Президента Российской Федерации: — Александр Репич, инженер 2 категории производственно-технической группы Климовского РЭС филиала «Брянскэнерго», получил Почетную грамоту. — Вячеслав Цуприков, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Севского РЭС филиала «Брянскэнерго», удостоен Благодарности. В своем выступлении Александр Новак подчеркнул важность энергетической отрасли для страны и отметил мужество и профессионализм работников, которые ежедневно обеспечивают надежное электроснабжение в сложных условиях. «Наша энергетика — одна из мощнейших в мире. Несмотря на санкционные нарушения и внешнеполитические факторы, она твердо стоит на ногах и продолжает развиваться. Особенно хотел бы отметить мужество тех энергетиков, которые обеспечивают энергоснабжение в приграничных зонах, на территории Донбасса и Новороссии. Они ежедневно доказывают свой высокий профессионализм и преданность делу». Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил: «Получение нашими сотрудниками высоких государственных наград — это признание высокого уровня работы всей нашей команды. Эти награды символизируют доверие к профессии энергетика, которую мы с честью представляем. В год 20-летия компании мы гордимся вкладом наших специалистов, их преданностью делу и готовностью работать в самых сложных условиях. Они вдохновляют нас на новые свершения». Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье» Узнать подробнее Читайте также: Энергетики «Белгородэнерго» продолжают работать в усиленном режиме из-за циклона Энергетики обеспечили электроэнергией новостройки