Энергетики «Россети Центр» удостоены высоких государственных наград

Posted 23 декабря, 06:34
Published 23 декабря, 06:34
Modified 23 декабря, 06:44
Updated 23 декабря, 06:44
Большинство награжденных в этот день энергетиков — сотрудники «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал «Имформбюро».
Медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоены:
— Федор Капшуков, директор филиала «Брянскэнерго»;
— Николай Кузнецов, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго»;
— Игорь Стремилов, начальник Шебекинского РЭС филиала «Белгородэнерго».
За проявленное мужество и самоотверженность в условиях повышенных рисков медалью «За храбрость» II степени награждены:
— Антон Герасимов, директор филиала «Белгородэнерго»;
— Игорь Задачин, начальник Грайворонского РЭС филиала «Белгородэнерго».
Высокого звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен:
— Вячеслав Антонов, директор филиала «Воронежэнерго».
Кроме того, сотрудники компании были отмечены наградами Президента Российской Федерации:
— Александр Репич, инженер 2 категории производственно-технической группы Климовского РЭС филиала «Брянскэнерго», получил Почетную грамоту.
— Вячеслав Цуприков, электромонтер оперативно-выездной бригады 4 разряда Севского РЭС филиала «Брянскэнерго», удостоен Благодарности.
В своем выступлении Александр Новак подчеркнул важность энергетической отрасли для страны и отметил мужество и профессионализм работников, которые ежедневно обеспечивают надежное электроснабжение в сложных условиях.
«Наша энергетика — одна из мощнейших в мире. Несмотря на санкционные нарушения и внешнеполитические факторы, она твердо стоит на ногах и продолжает развиваться. Особенно хотел бы отметить мужество тех энергетиков, которые обеспечивают энергоснабжение в приграничных зонах, на территории Донбасса и Новороссии. Они ежедневно доказывают свой высокий профессионализм и преданность делу».
Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил: «Получение нашими сотрудниками высоких государственных наград — это признание высокого уровня работы всей нашей команды. Эти награды символизируют доверие к профессии энергетика, которую мы с честью представляем. В год 20-летия компании мы гордимся вкладом наших специалистов, их преданностью делу и готовностью работать в самых сложных условиях. Они вдохновляют нас на новые свершения».