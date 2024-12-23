«Единая Россия» готовит более 100 инициатив для семей с детьми

Posted 23 декабря, 18:20
Published 23 декабря, 18:20
Modified 23 декабря, 18:20
Updated 23 декабря, 18:20
Также обсуждались планы на 2025 год. Семейная политика продолжает сохранять приоритетное место в деятельности партии. Кроме того, данное направление зафиксировано в народной программе. Об этом пишет mkset.
Секретарь генсовета партии Владимир Якушев назвал ведущие направления деятельности. В их числе поддержка детей участников спецоперации, осуществление программы семейной ипотеки, а также проблемы детской безопасности. Отдельно он привлек внимание к статусу студенческих семей.
«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать», — указал Якушев, заявив, что партия будет продолжать контролировать ход выполнения программы семейной ипотеки, в отношении которой президент поручил снять лимиты. Кроме этого, в партии настроены продолжать решать вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.
Глава профильной комиссии, вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова рассказала, что в 2024 году партия сумела добиться принятия более 50 новых законов в семейной области. Еще более 100 инициатив проходят этап разработки.
Помимо этого, президент поддержал инициативу «Единой России» и подписал указ о едином федеральном статусе многодетной семьи, указано на сайте партии ER.RU.
Также партия предлагает региональные меры по выравниванию поддержки членов семей участников спецоперации и условий их предоставления. В перечне наиболее востребованных мер называют организацию и обеспечение отдыха, оздоровление детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми участников специальной операции в детских садах, льготы при оплате питания и так далее.
«В Белгородской области особое внимание уделяется многодетным семьям и семьям участников СВО. На законодательном уровне в регионе существует ряд нормативно-правовых актов, позволяющих представителям этих двух категорий получать дополнительную материальную поддержку.
Ярким примером являются выплаты к началу учебного года в рамках постановления правительства Белгородской области от 14.08.2023 453-пп «О Порядке предоставления ежегодной денежной выплаты семьям участников специальной военной операции к началу очередного учебного года».
Также в рамках закона Белгородской области от 04.07.2024 № 393 «О денежной выплате отдельным категориям граждан на территории Белгородской области» действуют меры дополнительной материальной поддержки в размере до 100 тысяч рублей на приобретение необходимой бытовой техники, прохождение лечения, закупки стройматериалов и т. д.», — рассказала координатор партпроекта «Крепкая семья» в Белгородской области Марина Афанаськова.