«Единая Россия» готовит более 100 инициатив для семей с детьми

«Мы закрепляем статус студенческой семьи — законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать», — указал Якушев, заявив, что партия будет продолжать контролировать ход выполнения программы семейной ипотеки, в отношении которой президент поручил снять лимиты. Кроме этого, в партии настроены продолжать решать вопросы детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности.