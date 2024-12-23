Даже у четвероногих праздник: в Белгородском районе собаку нарядили в костюм феи

Posted 23 декабря, 10:01
Published 23 декабря, 10:01
Modified 23 декабря, 10:01
Updated 23 декабря, 10:01
Новогодние фотосессии проходят не только у людей. Как оказалось, позировать любят и братья меньшие. Читатели Бел.Ру поделились фото семимесячного домашнего питомца по кличке Бэста.
В преддверии праздников у питомца прошла настоящая фотосессия: в костюме феи она позировала на фоне снега. Как рассказали хозяева, кроме умения держаться в кадре, Бэста ещё обучается поиску людей по следу.
Напомним, в октябре в Белгороде прошла знакомая многим акция «Пойдём домой!». Это мероприятие, где была возможность взять домой бездомных животных, в частности — собак. Участниками акции выступили более 70 животных.
Каждому посетителю подробно рассказали об особенностях характера и повадках каждого питомца, а также дали советы по тому, как наладить с ними контакт.