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Posted 23 декабря, 10:01

Published 23 декабря, 10:01

Modified 23 декабря, 10:01

Updated 23 декабря, 10:01

Бэста

Даже у четвероногих праздник: в Белгородском районе собаку нарядили в костюм феи

23 декабря 2024, 10:01
Фото: Читатели Бел.Ру. Бэста

Белгородцы наряжают своих питомцев к Новому году

Сюжет
Новый год
Фото с редакцией Бел.Ру поделились читатели. Новогодняя фотосессия семимесячного домашнего питомца прошла в Белгородском районе.

Новогодние фотосессии проходят не только у людей. Как оказалось, позировать любят и братья меньшие. Читатели Бел.Ру поделились фото семимесячного домашнего питомца по кличке Бэста.

В преддверии праздников у питомца прошла настоящая фотосессия: в костюме феи она позировала на фоне снега. Как рассказали хозяева, кроме умения держаться в кадре, Бэста ещё обучается поиску людей по следу.

Бэста
Бэста
Бэста
Бэста
Бэста . Фото: Читатели Бел.Ру

Напомним, в октябре в Белгороде прошла знакомая многим акция «Пойдём домой!». Это мероприятие, где была возможность взять домой бездомных животных, в частности — собак. Участниками акции выступили более 70 животных.

Каждому посетителю подробно рассказали об особенностях характера и повадках каждого питомца, а также дали советы по тому, как наладить с ними контакт.

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#Кристина Семенчук#Общество#Новый год#Белгородский район#Фотофакт#Новогодние праздники#Эксклюзив#Собаки#Белгород#Питомцы#Фотосессия
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