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Posted 23 декабря, 13:21

Published 23 декабря, 13:21

Modified 23 декабря, 13:21

Updated 23 декабря, 13:21

Дмитрий Гладский покинул пост первого замгубернатора Вячеслава Гладкова

Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Дмитрий Гладский?

23 декабря 2024, 13:21
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Дмитрий Гладский покинул пост первого замгубернатора Вячеслава Гладкова

В белгородском правительстве пока не сообщили, кто займёт место Гладского

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Новости Белгорода
В понедельник, 23 декабря, стало известно, что первый заместитель губернатора Белгородской области Дмитрий Гладский покидает свой пост. Причина — «очень уважительные и радостные» семейные обстоятельства. Какие именно, глава региона Вячеслав Гладков не уточнил.

Какие должности занимал Дмитрий Гладский?

Выпускник Московского авиационного института и Академии народного хозяйства при правительстве РФ, а также советник главы региона в сфере экономики и финансов в 2021 году был назначен врио начальником департамента экономразвития. Здесь он сменил уволенного из-за утраты доверия Олега Абрамова из команды экс-губернатора Евгения Савченко.

Позже от приставки врио Гладский избавился и стал замгубернатора по вопросам экономики. Он также курировал деятельность управления по госрегулированию цен и тарифов.

Место первого замгубернатора Гладский занял в июле 2023 года. До него кресло держалось за Евгением Мирошниковым.

«По уважительной причине»: белгородское правительство покидает один из чиновников
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Сколько получал уже бывший первый замгубернатора?

После переезда в Белгородскую область, Гладский закрепился на позиции №32-33 в топе-100 влиятельных людей региона от Бел.Ру.

К следующему году ставленник опустился до 40-го места. В 2022 году он заработал 1,8 млн рублей. Собственной недвижимости у чиновника на тот момент не имелось, зато был автомобиль Infiniti QX70 2014 года выпуска.

Зато уже в 2023 году он поднялся аж на 15-ю строчку рейтинга. Сначала он мало появлялся в информационном поле и, казалось, Гладков не очень доволен работой Гладского, но чиновник проявил себя как жёсткий управленец, часто отпускающий резкие высказывания.

Чем запомнится белгородцам Гладский?

На очередном оперативном совещании правительства Белгородской области Вячеслав Гладков поручил своему подчинённому провести служебное расследование. Сотрудники скрыли от Гладского некоторые показатели, что «попахивало» саботажем при выполнении нацпроекта.

Гладский также прославился острыми замечаниями на жалобы со стороны предпринимателей, которые начали терпеть убытки после февраля 2022 года. Например, на претензию о нехватке запчастей из-за санкций он ответил так: «Я вообще не имею воздействия на старика Джо».

Активно критиковал работу Гладского уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев. Гладский удалил того со встречи по вопросу изменения списка ОКВЭД. Её инициировал как раз Епанчинцев.

Последний крупный скандал произошёл у экс-замгубернатора с предпринимательницей из Шебекинского округа Оксаной Косициной. Гладский фактически обвинил её в косвенном спонсировании ВСУ.

Пока неизвестно, кто займёт вакантное место — на сайте правительства Дмитрий Гладский всё ещё значится как первый замгубернатора.

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