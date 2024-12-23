Чем запомнится ушедший из белгородского правительства Дмитрий Гладский?

Зато уже в 2023 году он поднялся аж на 15-ю строчку рейтинга. Сначала он мало появлялся в информационном поле и, казалось, Гладков не очень доволен работой Гладского, но чиновник проявил себя как жёсткий управленец, часто отпускающий резкие высказывания.