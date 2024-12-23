Бывший депутат Мосгордумы стал советником губернатора Белгородской области

Posted 23 декабря, 14:18
Published 23 декабря, 14:18
Modified 23 декабря, 14:20
Updated 23 декабря, 14:20
Советником губернатора Белгородской области стал 54-летний уроженец Мурома во Владимирской области Алексей Рябинин.
В девяностых он закончил МФТИ по специальности «Микроэлектроника». После несколько лет занимался бизнесом, а в 1998 году стал ректором Института экономики и управления в промышленности. В том же году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шесть лет был и ректором Института экономики и социальных отношений.
В 2009 году избран депутатом Мосгордумы. В 2014 году ушёл работать в мэрию Москвы, но покинул должность летом следующего года.
В 2018 году на выборах президента был доверенным лицом кандидата Бориса Титова.
Доктор экономических наук. А ещё пишет детские книги по древнегреческой мифологии, за одну из них получил Премию имени Эрнеста Хемингуэя. В начале двухтысячных под его редакцией вышла двухтомная энциклопедия «Вся Россия» о населённых пунктах и регионах страны.
Напомним, советниками губернатора Белгородской области стали также Игорь Семшов и Илья Пономарёв.