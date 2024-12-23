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Posted 23 декабря, 14:18

Published 23 декабря, 14:18

Modified 23 декабря, 14:20

Updated 23 декабря, 14:20

Алексей Рябинин

Бывший депутат Мосгордумы стал советником губернатора Белгородской области

23 декабря 2024, 14:18
Фото: Московская ТПП. Алексей Рябинин
Работать в регион приедет учёный-экономист Алексей Рябинин. Какие функции на него возложат в рамках деятельности советником и заменит ли он кого-то в правительстве области, пока не известно.

Советником губернатора Белгородской области стал 54-летний уроженец Мурома во Владимирской области Алексей Рябинин.

В девяностых он закончил МФТИ по специальности «Микроэлектроника». После несколько лет занимался бизнесом, а в 1998 году стал ректором Института экономики и управления в промышленности. В том же году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шесть лет был и ректором Института экономики и социальных отношений.

В 2009 году избран депутатом Мосгордумы. В 2014 году ушёл работать в мэрию Москвы, но покинул должность летом следующего года.

В 2018 году на выборах президента был доверенным лицом кандидата Бориса Титова.

Доктор экономических наук. А ещё пишет детские книги по древнегреческой мифологии, за одну из них получил Премию имени Эрнеста Хемингуэя. В начале двухтысячных под его редакцией вышла двухтомная энциклопедия «Вся Россия» о населённых пунктах и регионах страны.

Напомним, советниками губернатора Белгородской области стали также Игорь Семшов и Илья Пономарёв.

#Евгений Грицков#Общество#Советник губернатора#Алексей Рябинин
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