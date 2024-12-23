Бывший депутат Мосгордумы стал советником губернатора Белгородской области

В девяностых он закончил МФТИ по специальности «Микроэлектроника». После несколько лет занимался бизнесом, а в 1998 году стал ректором Института экономики и управления в промышленности. В том же году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Шесть лет был и ректором Института экономики и социальных отношений.