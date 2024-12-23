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Posted 23 декабря, 12:16

Published 23 декабря, 12:16

Modified 23 декабря, 12:16

Updated 23 декабря, 12:16

Белгородцы смогут написать письмо Деду Морозу

Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу и получить ответ

23 декабря 2024, 12:16
Фото: 1MI. Белгородцы смогут написать письмо Деду Морозу
Сюжет
Новый год
Дирекция фестивалей Белгорода опубликовала контракт на изготовление и поставку почтовых ящиков. Их установят по случаю празднования Нового года и Рождества. Журналисты Бел.Ру выяснили, где установят ящики и что будет с письмами.

Дирекция фестивалей Белгорода объявила о проведении тендера на производство и поставку почтовых ящиков, которые установят в честь новогодних и рождественских праздников. Эти ящики предназначены для того, чтобы дети могли оставлять свои письма с пожеланиями Деду Морозу.

Планировалась закупка 10 металлических ящиков, каждый из которых стоит 30 тысяч рублей, что в общей сложности составит 300 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру выяснили, где установят ящики и что будет с письмами.

Как нам сообщили в организации, почтовые ящики приобретались в рамках акции «Почта Деда Мороза». Они установлены в общественных местах города:

  • ДК «Энергомаш» — пр. Б. Хмельницкого, 78б;
  • кинотеатр «Радуга» — ул. Шершнёва, 6;
  • Центр молодёжных инициатив — ул. Студенческая, 17a;
  • кинотеатр «Русич» — пр. Ватутина, 8;
  • сквер Мичуринский — ул. Мичурина, 17;
  • сквер Комсомольский — ул. Щорса, 51;
  • сквер Студенческий — ул. Костюкова, 69;
  • «Центр досуга» — ул. Ватутина, 2a;
  • «Дом Офицеров» — ул. Куйбышева, 33a.

В Дирекции отметили, что это сделано для удобства жителей и гостей города, чтобы каждый желающий смог отправить письмо главному волшебнику.

Все письма, отправленные через эти почтовые ящики, централизованно соберут и обработают. Участники акции получат ответ от Деда Мороза. Выемка писем будет проходить до 29 декабря включительно.

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