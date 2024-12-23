Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу и получить ответ

Дирекция фестивалей Белгорода объявила о проведении тендера на производство и поставку почтовых ящиков, которые установят в честь новогодних и рождественских праздников. Эти ящики предназначены для того, чтобы дети могли оставлять свои письма с пожеланиями Деду Морозу.