Белгородцы могут отправить письмо Деду Морозу и получить ответ

Posted 23 декабря, 12:16
Published 23 декабря, 12:16
Modified 23 декабря, 12:16
Updated 23 декабря, 12:16
Дирекция фестивалей Белгорода объявила о проведении тендера на производство и поставку почтовых ящиков, которые установят в честь новогодних и рождественских праздников. Эти ящики предназначены для того, чтобы дети могли оставлять свои письма с пожеланиями Деду Морозу.
Планировалась закупка 10 металлических ящиков, каждый из которых стоит 30 тысяч рублей, что в общей сложности составит 300 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру выяснили, где установят ящики и что будет с письмами.
Как нам сообщили в организации, почтовые ящики приобретались в рамках акции «Почта Деда Мороза». Они установлены в общественных местах города:
В Дирекции отметили, что это сделано для удобства жителей и гостей города, чтобы каждый желающий смог отправить письмо главному волшебнику.
Все письма, отправленные через эти почтовые ящики, централизованно соберут и обработают. Участники акции получат ответ от Деда Мороза. Выемка писем будет проходить до 29 декабря включительно.