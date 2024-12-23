Белгородца, обворовавшего кафе из-за невкусной шаурмы, наказали

Posted 23 декабря, 15:52
Published 23 декабря, 15:52
Modified 23 декабря, 15:52
Updated 23 декабря, 15:52
В августе этого года житель посёлка Октябрьский Белгородского района в нетрезвом виде проник в кафе «Мария». Для этого он разбил в здании стекло двери.
Из заведения мужчина украл 40 энергетиков, 80 пачек мороженого, плавленый сыр, лаваши, куриное мясо, газированные напитки и 40 килограмм картофеля с капустой.
Ранее, как заявил владелец кафе, этому белгородцу не понравилась шаурма, поэтому таким образом он попытался отомстить.
В отношении обвиняемого составили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. До заседания суда мужчина возместил нанесённый ущерб и отремонтировал в заведении дверь, поэтому ему назначили наказание в виде 200 часов обязательных работ.
О случившемся стало известно ещё в сентябре. Однако тогда сообщалось, что белгородец украл 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.
Обвиняемым оказался ранее судимый 26-летний местный житель, которого удалось вычислить по походке.