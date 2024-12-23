Белгородца, обворовавшего кафе из-за невкусной шаурмы, наказали

О случившемся стало известно ещё в сентябре. Однако тогда сообщалось, что белгородец украл 122 пачки мороженого, 22 бутылки газированных напитков, а также четыре картофелины, нашинкованную капусту и банку сметаны. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.