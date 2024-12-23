Белгородская область теряет места в рейтинге регионов, но всё же остаётся в топ-20

Для сравнения: Воронежская область расположилась в списке чуть выше — с 61,72 балла, это 14-е место. Курская область заработала 54,66 балла, что позволило ей занять 33-е место. Липецкая и Тамбовская области расположились на 24-й и 51-й строчках соответственно (57,89 и 50,13 балла).