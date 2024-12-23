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Posted 23 декабря, 07:05

Published 23 декабря, 07:05

Modified 23 декабря, 07:07

Updated 23 декабря, 07:07

В ЦЧР Белгородская область потеряла лидерские позиции

Белгородская область теряет места в рейтинге регионов, но всё же остаётся в топ-20

23 декабря 2024, 07:05
Фото: 1MI. В ЦЧР Белгородская область потеряла лидерские позиции

Белгородская область заняла 16-е место в итоговом рейтинге регионов

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Новости Белгорода
2024 год подходит к концу, поэтому специалисты РИА «Новости» решили подвести его итоги. Эксперты рассмотрели все регионы РФ с точки зрения качества жизни, социально-экономиеского положения, состояния рынка труда, материального благополучия, научно-технологического развития и приверженности к ЗОЖ.

Судя по инфографике агентства, Белгородская область разместилась на 16-м месте итогового рейтинга. Итоговый балл приграничного региона составил 61,02.

Для сравнения: Воронежская область расположилась в списке чуть выше — с 61,72 балла, это 14-е место. Курская область заработала 54,66 балла, что позволило ей занять 33-е место. Липецкая и Тамбовская области расположились на 24-й и 51-й строчках соответственно (57,89 и 50,13 балла).

На первых строчках рейтинга расположились Москва с 86,48 балла, Санкт-Петербург с 83,37 и Московская область с 77,99 балла.

В аутсайдерах оказались республики Тыва и Ингушетия с 26,74 и 24,99 балла соответственно.

В прошлом же году Белгородская область заняла 14-е место, набрав 58,8 балла, а в 2022-м — 12-е место с 59,1 балла.

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