Белгородская область теряет места в рейтинге регионов, но всё же остаётся в топ-20

Posted 23 декабря, 07:05
Published 23 декабря, 07:05
Modified 23 декабря, 07:07
Updated 23 декабря, 07:07
Судя по инфографике агентства, Белгородская область разместилась на 16-м месте итогового рейтинга. Итоговый балл приграничного региона составил 61,02.
Для сравнения: Воронежская область расположилась в списке чуть выше — с 61,72 балла, это 14-е место. Курская область заработала 54,66 балла, что позволило ей занять 33-е место. Липецкая и Тамбовская области расположились на 24-й и 51-й строчках соответственно (57,89 и 50,13 балла).
На первых строчках рейтинга расположились Москва с 86,48 балла, Санкт-Петербург с 83,37 и Московская область с 77,99 балла.
В аутсайдерах оказались республики Тыва и Ингушетия с 26,74 и 24,99 балла соответственно.
В прошлом же году Белгородская область заняла 14-е место, набрав 58,8 балла, а в 2022-м — 12-е место с 59,1 балла.