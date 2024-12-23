Белгородская область — один из самых благополучных регионов по ситуации с ВИЧ

Posted 23 декабря, 11:51
Published 23 декабря, 11:51
Modified 23 декабря, 11:51
Updated 23 декабря, 11:51
На 2023 год лидерами рейтинга по снижению распространения ВИЧ стали Белгородская, Липецкая области, Мордовия и Калмыкия. Здесь, как следует из данных Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Росстата, которые проанализировали эксперты проекта «Если быть точным», низкие заболеваемость, смертность, доля заражённых беременных, зато высокий охват лечением.
Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области в 4,9 раза ниже среднего по России. По состоянию на апрель 2024 года в регионе под диспансерным наблюдением находились около 2,5 тысячи жителей с ВИЧ, 24 из них — несовершеннолетние.
Случаев рождения ребёнка с вирусом иммунодефицита за последние 10 лет не фиксировали вообще.
О том, сколько белгородцев заразилось ВИЧ за уходящий год и каким путём, читайте в нашем материале.