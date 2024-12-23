Белгородская область — один из самых благополучных регионов по ситуации с ВИЧ

Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области в 4,9 раза ниже среднего по России. По состоянию на апрель 2024 года в регионе под диспансерным наблюдением находились около 2,5 тысячи жителей с ВИЧ, 24 из них — несовершеннолетние.