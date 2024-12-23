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Posted 23 декабря, 11:51

Published 23 декабря, 11:51

Modified 23 декабря, 11:51

Updated 23 декабря, 11:51

Белгородская область попала в число регионов с позитивной статистикой

Белгородская область — один из самых благополучных регионов по ситуации с ВИЧ

23 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI. Белгородская область попала в число регионов с позитивной статистикой

Белгородская область попала в число лидеров по снижению распространения ВИЧ

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Медицина
Последние восемь лет в РФ наблюдается постепенное снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Не везде статистика положительная, но Белгородская область вошла в число субъектов РФ с самой благоприятной динамикой, сообщает «Коммерсантъ».

На 2023 год лидерами рейтинга по снижению распространения ВИЧ стали Белгородская, Липецкая области, Мордовия и Калмыкия. Здесь, как следует из данных Минздрава РФ, Роспотребнадзора и Росстата, которые проанализировали эксперты проекта «Если быть точным», низкие заболеваемость, смертность, доля заражённых беременных, зато высокий охват лечением.

Показатель поражённости ВИЧ-инфекцией в Белгородской области в 4,9 раза ниже среднего по России. По состоянию на апрель 2024 года в регионе под диспансерным наблюдением находились около 2,5 тысячи жителей с ВИЧ, 24 из них — несовершеннолетние.

Случаев рождения ребёнка с вирусом иммунодефицита за последние 10 лет не фиксировали вообще.

О том, сколько белгородцев заразилось ВИЧ за уходящий год и каким путём, читайте в нашем материале.

И в 70 тоже: в каком возрасте белгородцы заражаются ВИЧ?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Медицина#Россия#Новости Белгорода#Вич#Белгород
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