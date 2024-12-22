Приехал искать любовь? Прохор Шаляпин посетил Белгород

Posted 22 декабря, 10:56
Published 22 декабря, 10:56
Modified 22 декабря, 10:58
Updated 22 декабря, 10:58
В своём Telegram-канале артист написал, что Белгород — красивый город, и пожелал всем белгородцам мирного неба над головой, а также поздравил с наступающими праздниками.
По какой причине Прохор Шаляпин решил посетить Белгород — не уточняется, но пользователи встретили эту новость в Сети достаточно бурно. Кто-то из жителей поинтересовался, «не появились ли в Белгороде богатые бабушки», а кто-то предложил их даже «прятать».
Российский певец шутил, что завершил певческую карьеру, потому что ему тяжело ездить «из-за возраста» — Шаляпину, напомним, исполнился 41 год -, да и блогерство приносит ему гораздо больший доход.