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Posted 22 декабря, 10:56

Published 22 декабря, 10:56

Modified 22 декабря, 10:58

Updated 22 декабря, 10:58

Прохор Шаляпин у инсталляции «Белгород в сердце»

Приехал искать любовь? Прохор Шаляпин посетил Белгород

22 декабря 2024, 10:56
Фото: соцсети Прохора Шаляпина. Прохор Шаляпин у инсталляции «Белгород в сердце»

Артиста Прохора Шаляпина заметили в Белгороде

Приграничный город посетил ещё один именитый представитель российского шоу-бизнеса. На этот раз — звезда «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин. Впечатлениями от поездки он уже поделился в своих социальных сетях.

В своём Telegram-канале артист написал, что Белгород — красивый город, и пожелал всем белгородцам мирного неба над головой, а также поздравил с наступающими праздниками.

По какой причине Прохор Шаляпин решил посетить Белгород — не уточняется, но пользователи встретили эту новость в Сети достаточно бурно. Кто-то из жителей поинтересовался, «не появились ли в Белгороде богатые бабушки», а кто-то предложил их даже «прятать».

Российский певец шутил, что завершил певческую карьеру, потому что ему тяжело ездить «из-за возраста» — Шаляпину, напомним, исполнился 41 год -, да и блогерство приносит ему гораздо больший доход.

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#Валерия Колесникова#Певец#Белгород#Прохор Шаляпин#Фабрика звёзд
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