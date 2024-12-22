Приехал искать любовь? Прохор Шаляпин посетил Белгород

По какой причине Прохор Шаляпин решил посетить Белгород — не уточняется, но пользователи встретили эту новость в Сети достаточно бурно. Кто-то из жителей поинтересовался, «не появились ли в Белгороде богатые бабушки», а кто-то предложил их даже «прятать».