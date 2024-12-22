Известный артист приехал в Белгород прямо под закрытие ресторана?

Сюжет Новый год

В преддверии Нового года все меняется. Например, график движения междугородних автобусов. Уже в который раз обновляется вывеска над бывшими ресторанами сети пиццерий «Потапыч». Но есть и хорошие новости — в город неожиданно приехал известный артист.