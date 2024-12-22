Известный артист приехал в Белгород прямо под закрытие ресторана?

Posted 22 декабря, 15:30
Published 22 декабря, 15:30
Modified 22 декабря, 15:30
Updated 22 декабря, 15:30
Междугородние рейсы на праздничных выходных будут ходить иначе. Об этом сообщило белгородское Министерство транспорта.
Актуальную информацию о графике перевозок можно будет узнать в автовокзале или автостанции. Точных сведений о том, какие именно рейсы временно начнут ходить иначе — не дали.
Но напомнили, что продажи билетов стартуют за десять суток до, а закрываются — за 5 минут до отправки автобуса.
С неожиданным визитом в Белгород нагрянул Прохор Шаляпин. Город ему, как становится ясно из публикаций в социальных сетях, понравился, но по какой причине Шаляпин решил его посетить — не уточняется.
Но у белгородцев, помимо версии о том, что Прохор ищет себе здесь «богатую бабушку», появилось предположение, что он будет вести здесь какой-то корпоратив.
Экс-певец, а ныне блогер пожелал местным жителям мирного неба над головой и поздравил с наступлением Нового года.
Пиццерия «Потапыч» напротив рынка «Семейный», кажется, закрылась, сообщил Telegram-канал «БелГородские подробности». В помещении сделали ремонт, а недавно вынесли остатки мебели.
Что здесь откроется вместо него, если откроется — пока неясно. Ранее аналогичная участь постигла точки на Садовой и на Чернышевского.