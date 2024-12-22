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Posted 22 декабря, 15:30

Published 22 декабря, 15:30

Modified 22 декабря, 15:30

Updated 22 декабря, 15:30

Известный артист приехал в Белгород прямо под закрытие ресторана?

Известный артист приехал в Белгород прямо под закрытие ресторана?

22 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
В преддверии Нового года все меняется. Например, график движения междугородних автобусов. Уже в который раз обновляется вывеска над бывшими ресторанами сети пиццерий «Потапыч». Но есть и хорошие новости — в город неожиданно приехал известный артист.

По новогоднему расписанию

Междугородние рейсы на праздничных выходных будут ходить иначе. Об этом сообщило белгородское Министерство транспорта.

Актуальную информацию о графике перевозок можно будет узнать в автовокзале или автостанции. Точных сведений о том, какие именно рейсы временно начнут ходить иначе — не дали.

Но напомнили, что продажи билетов стартуют за десять суток до, а закрываются — за 5 минут до отправки автобуса.

Белгородские междугородние автобусы будут ездить иначе на новогодних праздниках
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Звезда «Фабрики» в Белгороде

С неожиданным визитом в Белгород нагрянул Прохор Шаляпин. Город ему, как становится ясно из публикаций в социальных сетях, понравился, но по какой причине Шаляпин решил его посетить — не уточняется.

Но у белгородцев, помимо версии о том, что Прохор ищет себе здесь «богатую бабушку», появилось предположение, что он будет вести здесь какой-то корпоратив.

Экс-певец, а ныне блогер пожелал местным жителям мирного неба над головой и поздравил с наступлением Нового года.

Приехал искать любовь? Прохор Шаляпин посетил Белгород
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На Харгоре закрылся «Потапыч»?

Пиццерия «Потапыч» напротив рынка «Семейный», кажется, закрылась, сообщил Telegram-канал «БелГородские подробности». В помещении сделали ремонт, а недавно вынесли остатки мебели.

Что здесь откроется вместо него, если откроется — пока неясно. Ранее аналогичная участь постигла точки на Садовой и на Чернышевского.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Новый год#Харьковская гора#Белгород#Потапыч#Прохор Шаляпин#Междугородние рейсы
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