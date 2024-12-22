Ещё один «Потапыч» закрылся в Белгороде?

Posted 22 декабря, 15:02
Published 22 декабря, 15:02
Modified 22 декабря, 15:29
Updated 22 декабря, 15:29
Ремонт в этом ресторане начался несколько месяцев назад. На днях оттуда выносили остатки старых вещей. Теперь, скорее всего, здесь откроется что-то другое. Что именно — пока неизвестно.
В прошлый раз объявление об аренде на свои двери повесил «Потапыч» на Садовой. А до него — тот, что попал под массированный обстрел со стороны ВСУ 30 декабря, на Чернышевского.
Второе здание, кстати, арендаторы пока не торопятся занимать. Территорию вокруг восстановили и облагородили после печальных событий, ожидалось, что нового заказчика найдут быстро. Здесь должно было появиться другое кафе.