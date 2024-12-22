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Posted 22 декабря, 15:02

Published 22 декабря, 15:02

Modified 22 декабря, 15:29

Updated 22 декабря, 15:29

Ресторан «Потапыч»

Ещё один «Потапыч» закрылся в Белгороде?

22 декабря 2024, 15:02
Фото: «БелГородские подробности». Ресторан «Потапыч»

Ресторан сети «Потапыч» на «Семейном» в Белгороде, возможно, закрывается

Пиццерия «Потапыч» переживает не лучшие времена. Кажется, закрылась очередная точка. В этот раз — на Харьковской горе. Об этом сообщил Telegram-канал «БелГородские подробности».

Ремонт в этом ресторане начался несколько месяцев назад. На днях оттуда выносили остатки старых вещей. Теперь, скорее всего, здесь откроется что-то другое. Что именно — пока неизвестно.

В прошлый раз объявление об аренде на свои двери повесил «Потапыч» на Садовой. А до него — тот, что попал под массированный обстрел со стороны ВСУ 30 декабря, на Чернышевского.

Второе здание, кстати, арендаторы пока не торопятся занимать. Территорию вокруг восстановили и облагородили после печальных событий, ожидалось, что нового заказчика найдут быстро. Здесь должно было появиться другое кафе.

Арендаторы не торопятся занять здание попавшего под обстрел «Потапыча» в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Закрытие#Ресторан#Белгород#Семейный рынок#Потапыч
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