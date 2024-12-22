Ефимов: Ещё два земельных участка в ЦАО столицы реорганизуют по программе КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в планах строительство на Большой Декабрьской улице различной недвижимости общей площадью 75,2 тысячи квадратных метров. По его словам, здесь будут возведены жилые здания суммарной площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Гаман отметил, что среди объектов общественно-делового назначения здания районного отдела полиции, подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе и различные предприятия малого бизнеса.