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Posted 22 декабря, 10:17

Published 22 декабря, 10:17

Modified 22 декабря, 10:17

Updated 22 декабря, 10:17

Ефимов: Ещё два земельных участка в ЦАО столицы реорганизуют по программе КРТ

Ефимов: Ещё два земельных участка в ЦАО столицы реорганизуют по программе КРТ

22 декабря 2024, 10:17
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В центре столицы пройдет реорганизация двух участков, которые входят в общий проект комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Проект решения уже размещен на сайте правительства Москвы.

По словам Владимира Ефимова, в Пресненском районе по адресу: Большая Декабрьская улица, владения 3/1 и 11, будет создано новое благоустроенное пространство, включающее жилые и общественно-деловые объекты. Объем инвестиций в реорганизацию площадки составит 35,4 миллиарда рублей, что обеспечит ежегодный бюджетный эффект в размере 347,5 миллиона рублей. В результате реализации проекта город сможет создать более 800 рабочих мест, пишет mos.ru.

Участки расположены в Центральном административном округе, неподалеку от станции метро «Улица 1905 года».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в планах строительство на Большой Декабрьской улице различной недвижимости общей площадью 75,2 тысячи квадратных метров. По его словам, здесь будут возведены жилые здания суммарной площадью почти 55 тысяч квадратных метров, а также объекты общественно-делового и коммунального назначения площадью 20,3 тысячи квадратных метров. Гаман отметил, что среди объектов общественно-делового назначения здания районного отдела полиции, подстанции скорой помощи, а также магазины, кафе и различные предприятия малого бизнеса.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших производственных помещений и неэффективно используемых земель проектируются новые дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. В настоящее время в Москве реализуется 236 проектов КРТ, охватывающих более 3,1 тысячи гектаров. Данная работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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