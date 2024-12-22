Бывший посол России в США стал советником президента банка

Анатолий Антонов — уроженец Омска. Закончил факультет МЭО МГИМО в 1978 году, пошёл на дипломатическую службу. В двухтысячных семь лет руководил департаментом по вопросам безопасности и разоружения в МИДе. В 2011 был назначен на должность заместителя министра обороны, отвечал в ведомстве за международное военное сотрудничество. В 2016 получил пост замминистра иностранных дел, через год стал послом России в США.