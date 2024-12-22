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Posted 22 декабря, 09:09

Published 22 декабря, 09:09

Modified 22 декабря, 09:11

Updated 22 декабря, 09:11

Анатолий Антонов.

Бывший посол России в США стал советником президента банка

22 декабря 2024, 09:09
Фото: Российская газета. Анатолий Антонов.
Анатолия Антонова, возвратившийся из командировки в США, где был послом России, назначили советником президента — председателя правления банка ВТБ.

В задачи Антонова в этой должности войдёт содействие развитию контактов банка на международной арене с дружественными странами, а также выстраивание деятельности ВТБ в экспертных советах и консультационных органах по связям со странами БРИКС. Опыт дипломата пригодится при росте сотрудничества со странами Глобального Юга, где есть интерес к воплощению различных проектов в России.

Анатолий Антонов — уроженец Омска. Закончил факультет МЭО МГИМО в 1978 году, пошёл на дипломатическую службу. В двухтысячных семь лет руководил департаментом по вопросам безопасности и разоружения в МИДе. В 2011 был назначен на должность заместителя министра обороны, отвечал в ведомстве за международное военное сотрудничество. В 2016 получил пост замминистра иностранных дел, через год стал послом России в США.

Имеет высший дипломатический ранг, доктор политических наук, кандидат экономических наук. Кроме английского, говорит на бирманском языке.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как протекает интеграция «Открытия» и РНКБ в рамках ВТБ.

#Евгений Грицков
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