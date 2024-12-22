Будет ли наступление на Белгородскую область и праздник без зрителей: итоги недели

Posted 22 декабря, 07:36
Published 22 декабря, 07:36
Modified 22 декабря, 07:38
Updated 22 декабря, 07:38
На ежегодной прямой линии Владимира Путина граждане России получили возможность напрямую обратиться к президенту со своими вопросами и проблемами. Жители Белгородской области не стали исключением и выразили свою озабоченность по ряду острых социальных и экономических тем.
Анализ обращений жителей области к президенту выявил пять ключевых направлений:
Кроме того, президент России предоставил разъяснения относительно резкого роста цен на продуктовые товары и обозначил сроки освобождения Курской области от вооружённых формирований.
19 декабря в Белгороде состоялось торжественное включение новогодних ёлок, открытие катка и водно-экстремальное шоу, сопровождаемое хороводами и песнями. Однако жители города не были заранее уведомлены о мероприятиях, и поэтому не все желающие смогли насладиться праздником.
В соцсетях разразилась волна недовольства по поводу отсутствия информации о предстоящих событиях. Многие задавались вопросом: если лишь немногие смогли увидеть зажжение главных ёлок или водно-экстремальное шоу с участием Деда Мороза, то для кого же, собственно, был организован этот праздник?
Некоторые жители даже не узнали о проведении праздника и уже после его завершения спрашивали, когда власти планируют зажигать главную ёлку на Соборной площади. Не все представители СМИ смогли присутствовать на мероприятиях.
Мэр Валентин Демидов объяснил, что отсутствие предварительного уведомления было связано с мерами безопасности. По его словам, если бы власти предупредили белгородцев, это могло бы привести к массовому скоплению людей, что нежелательно в условиях сложной оперативной обстановки. «Дед Мороз посетил ёлки каждой управы и передал символические шары желаний их представителям», — добавил градоначальник.
Однако это заявление не успокоило горожан. Они отметили, что шоу, судя по публикациям в интернете, было «далеко не символическим». На вопрос, для кого проводились представления без анонса, ответа так и не последовало. Некоторые жители даже предположили, что праздник был организован исключительно для властей, и усомнились в том, что Дед Мороз действительно посетил управы города, так как не увидели информации об этом в официальных группах.
Родственники военнослужащих обратились в полицию с жалобой на кражу средств с банковских счетов участников специальной военной операции. По их словам, сумма похищенных денег превысила 1 млн рублей. В дело вмешались сотрудники ФСБ и МВД для проведения расследования.
Главным подозреваемым стал 36-летний работник отдела организации деятельности Совета безопасности администрации Старооскольского округа. Он входил в состав рабочей группы, ответственную за отбор кандидатов на военную службу, и разработал схему доступа к их финансам.
По версии следствия, сотрудник сопровождал военнослужащих в банк и, если у них не было под рукой мобильных телефонов, предлагал связать их банковские карты с собственным номером. Таким образом, злоумышленник сумел оформить и вывести со счетов более 1 млн рублей.
В отношении него возбуждены четыре уголовных дела по статье 158 УК РФ за кражу с банковского счета. В настоящее время подозреваемый арестован, и ему грозит наказание в виде до шести лет лишения свободы.
Оперативники продолжают проверять, мог ли злоумышленник быть причастен к другим подобным преступлениям.
В последние полгода активно обсуждаются слухи о возможном новом наступлении ВСУ на Белгородскую область. Журналисты из издания «Мир Белогорья» обратились за комментарием к военному эксперту Геннадию Алёхину.
Полковник считает, что у ВСУ действительно могут быть планы на наступление. Он отметил, что множество источников сообщают о том, что «Сырский [Александр Сырский — главнокомандующий ВСУ] отдал приказ удерживать суджанский плацдарм в Курской области». Алёхин также указал на то, что в соседнем регионе в настоящее время идут активные боевые действия.
Тем не менее, эксперт считает, что попытки ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, как это было сделано в Курской, были бы крайне рискованными.
Эксперт также высказал предположения о том, как и с какой целью ВСУ могут попытаться войти на территорию Белгородской области, однако для этого Украине потребуется значительное количество ресурсов.
В регионе сохраняется напряжённая оперативная ситуация. Журналисты Бел.Ру анализировали официальные отчёты и выявили участки дорог, где украинские силы чаще всего совершали нападения на автомобили белгородцев. Подробности — по ссылке.