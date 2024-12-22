Будет ли наступление на Белгородскую область и праздник без зрителей: итоги недели

Однако это заявление не успокоило горожан. Они отметили, что шоу, судя по публикациям в интернете, было «далеко не символическим». На вопрос, для кого проводились представления без анонса, ответа так и не последовало. Некоторые жители даже предположили, что праздник был организован исключительно для властей, и усомнились в том, что Дед Мороз действительно посетил управы города, так как не увидели информации об этом в официальных группах.