Более 200 больниц обновили оборудование в рамках проекта «Мир без слёз»

Posted 22 декабря, 12:27
Published 22 декабря, 12:27
Modified 22 декабря, 12:35
Updated 22 декабря, 12:35
За время работы благотворительной программы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. Она впервые включила в себя образовательные спектакли на тему финансовой грамотности. В них приняли участие герои передачи «Спокойной ночи, малыши!».
«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы „Мир без слёз“ растёт. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
Впечатлениями от завершающей благотворительной акции поделился главный врач московского Центра патологии речи и нейрореабилитации Роман Черёмин. ВТБ передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты, которые помогут повысить качество оказания медицинской помощи и сократят сроки диагностики. Также здесь прошёл новогодний спектакль о финансовой грамотности.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.