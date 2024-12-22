Более 200 больниц обновили оборудование в рамках проекта «Мир без слёз»

Проект «Мир без слёз», который в этом году отметил своё 21-летие, охватил 15 городов России в уходящем году, от Петрозаводска до Магадана. В его рамках было обновлено оснащение 19 медицинских учреждений, а также впервые прошли театральные постановки, посвящённые финансовой грамотности.

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