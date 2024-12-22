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Posted 22 декабря, 12:27

Published 22 декабря, 12:27

Modified 22 декабря, 12:35

Updated 22 декабря, 12:35

Более 200 больниц обновили оборудование в рамках проекта «Мир без слёз»

Более 200 больниц обновили оборудование в рамках проекта «Мир без слёз»

22 декабря 2024, 12:27
Фото: 1MI.
Проект «Мир без слёз», который в этом году отметил своё 21-летие, охватил 15 городов России в уходящем году, от Петрозаводска до Магадана. В его рамках было обновлено оснащение 19 медицинских учреждений, а также впервые прошли театральные постановки, посвящённые финансовой грамотности.

За время работы благотворительной программы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России. Она впервые включила в себя образовательные спектакли на тему финансовой грамотности. В них приняли участие герои передачи «Спокойной ночи, малыши!».

«Помимо помощи больницам с обновлением медицинской инфраструктуры, мы считаем важным уделять внимание эмоциональному комфорту детей и их родителей. Ведь радостные моменты и положительный настрой помогают быстрее выздоравливать. Из года в год количество больниц-участников программы „Мир без слёз“ растёт. В этом году ими стали учреждения из 15 городов России, а в следующем мы планируем расширять географию проекта на новые города», — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Впечатлениями от завершающей благотворительной акции поделился главный врач московского Центра патологии речи и нейрореабилитации Роман Черёмин. ВТБ передал учреждению комплекс мониторингового оборудования, мебельные и игровые комплекты, которые помогут повысить качество оказания медицинской помощи и сократят сроки диагностики. Также здесь прошёл новогодний спектакль о финансовой грамотности.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2025 году ВТБ завершит интеграцию «Открытия» и РНКБ и о том, как это повлияет на клиентов банков.

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#Валерия Колесникова#Здравоохранение#Россия#ВТБ#Финансовая грамотность#Медицинское оборудование#Мир без слез
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